W Midrand w RPA przedsiębiorczyni Bathabile Moreki uruchomiła wirtualnego operatora komórkowego TPC Africa Mobile. Firma będzie korzystać z infrastruktury MTN, oferując własne usługi mobilne, w tym doładowania konta, internet mobilny i cyfrowe usługi finansowe za pośrednictwem aplikacji, informuje TimesLIVE.

Usługi za pośrednictwem sieci MTN

TPC Africa Mobile będzie oferować pakiety danych, połączeń głosowych i SMS-ów. Wśród planowanych usług są także płatności za rachunki i energię elektryczną, funkcje e-portfela, a także możliwość płacenia gotówką za pośrednictwem resellerów za subskrypcję DStv i przekazy pieniężne.

Moreki, założycielka The Perfume Co. Africa, wyjaśniła, że pomysł uruchomienia usługi wynikał z potrzeb jej istniejącej sieci dystrybucyjnej. Według niej niezależni sprzedawcy aktywnie wykorzystują łączność mobilną do promowania produktów, komunikacji z klientami i obsługi zamówień. Zaznaczyła, że firma postanowiła sprzedawać usługi, z których jej sieć już korzysta.

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Stawka na resellerów i dostępność

Według Moreki sieć jej biznesu liczy ponad 300 tys. niezależnych przedsiębiorców w krajach Afryki Południowej. Firma planuje zaangażować ich w dystrybucję usług mobilnych, przede wszystkim w miasteczkach i na obszarach wiejskich, gdzie cena i dostęp do usług pozostają ważne.

TPC Africa Mobile zamierza również rekrutować resellerów wśród osób bezrobotnych. Będą oni otrzymywać prowizję i przejdą szkolenia online ze sprzedaży, marketingu i zgodności z wymogami. Grupa zainwestowała w nowy kierunek około 1,2 mln randów, a część środków przeznaczono na branding kart SIM.

MTN wybrano po badaniu rynku, które wykazało, że klienci uważają jej sieć za silniejszą na obszarach wiejskich. Moreki powiedziała, że rosnące koszty życia oraz popyt na internet wśród przedsiębiorców, studentów i gospodarstw domowych zwiększają potrzebę bardziej dostępnej łączności. TPC Africa Mobile dołączyła do ponad 20 wirtualnych operatorów korzystających z infrastruktury operatorów takich jak MTN i Cell C.

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