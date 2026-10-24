W Singapurze w wyniku cyberincydentu mogły zostać skompromitowane dane osobowe około 110 tys. uczestników systemu usług medycznych Alliance Medinet. Nieuprawniony dostęp uzyskano do systemu zawierającego bazę danych uczestników, informuje Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie spółki matki Alliance Healthcare Group.

Jakie dane mogły zostać skompromitowane

Według Alliance Healthcare Group baza zawierała imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne oraz dane kontaktowe. Firma oświadczyła również, że potencjalnie mogły zostać skompromitowane dane bankowe siedmiu osób oraz diagnoza medyczna jednego uczestnika.

Alliance Medinet jest korporacyjną jednostką Alliance Healthcare Group i świadczy usługi zarządzania opieką zdrowotną oraz administracyjne dla stron trzecich. Firma powiadamia poszkodowanych uczestników za pośrednictwem własnych kanałów, partnerów lub odpowiednich klientów. Inne spółki zależne Alliance Healthcare Group nie zostały dotknięte tym incydentem, jak podaje firma.

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Reakcja firm ubezpieczeniowych

Alliance Medinet obsługuje wielu ubezpieczycieli, w tym HSBC Life, Great Eastern i Income Insurance. HSBC Life poinformowała, że incydent dotknął 2614 indywidualnych posiadaczy polis oraz 1381 uczestników korporacyjnych polis grupowych. Firma zaznaczyła, że jej systemy nie zostały skompromitowane, a dane logowania do aplikacji Benefits Hub, według informacji Alliance Medinet, nie ucierpiały.

Income Insurance oświadczyła, że incydent dotknął jednego z jej kont korporacyjnych, obejmującego około 70 osób. Potencjalnie dostępne mogły być imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne, numery telefonów komórkowych, numery polis oraz daty rozpoczęcia i zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel poinformował, że obecnie nie ma dowodów na kompromitację informacji bankowych lub medycznych.

Dochodzenie trwa

Alliance Healthcare Group oświadczyła, że po wykryciu incydentu podjęła działania w celu jego powstrzymania oraz zaangażowała niezależnych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i informatyki śledczej. Firma wprowadziła również całodobowy monitoring sieci i darknetu. Singapurska Komisja Ochrony Danych Osobowych została powiadomiona o incydencie 21 października.

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