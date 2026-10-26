过去几天，拉脱维亚记录了数百次试图入侵网站的行动，但没有一次成功。LSM English报道称，消息援引拉脱维亚网络事件响应中心CERT.lv。

网站为更新而暂时关闭

上周，拉脱维亚和许多其他国家的大量政府机构、市政当局及私营公司网站因网络安全风险而被暂时关闭。资源管理员必须紧急对其进行更新。

据CERT.lv称，大多数对公众重要的网站已经恢复运行。同时，约有五个此类资源仍无法访问，其中包括rindapiearsta.lv。用户可在该网站查询提供国家资助服务的医疗机构，以及在哪里能最快获得这些服务。Rīgas siltums和拉脱维亚广播电台的网站也无法运行。

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该中心指出，大量网站可能仍无法供境外用户访问，但对这些网站的访问权限可能会在10月26日逐步恢复。

攻击者需要特定知识

CERT.lv副负责人瓦里斯·泰万斯强调，截至发布消息时，没有任何网站被入侵。他表示，攻击者的活动明显，但并不异常。要利用这一漏洞，不法分子既需要了解攻击方式，也需要了解其攻击目标系统。

泰万斯认为，目前帮助基础设施防御人员的是，许多攻击者很可能是机会主义者，而非专业人士。他还指出，政府机构很好地应对了这一情况，尽管系统恢复工作仍在继续。上周，CERT.lv曾表示，由于软件问题，约6000个网站可能存在漏洞；数十名私人网络资源运营商已经向该中心寻求帮助。

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