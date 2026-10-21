W Estonii trwają przygotowania do budowy nowego kabla światłowodowego, który połączy Szwecję, Estonię i Finlandię. Projekt rozwija zarejestrowana w Szwecji firma telekomunikacyjna GlobalConnect AB, informuje ERR News. Oddanie linii do użytku zaplanowano na 2027 rok.

Trasa przez estońskie wyspy

Kabel zostanie ułożony na dnie morskim ze szwedzkiej wyspy Gotland na estońską wyspę Sarema. Następnie trasa będzie prowadzić do Hiumy i kontynentalnej części Estonii, przez powiat Harju, a potem dnem morskim do Helsinek w Finlandii.

Naziemna część trasy w Estonii ma przebiegać między Haapsalu a Viimsi. Jej długość wyniesie około 250 kilometrów. Kolejne około 300 kilometrów przypadnie na podwodne połączenia z Finlandią, Szwecją oraz dwiema największymi wyspami Estonii.

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Badania dna morskiego i finansowanie

W pobliżu Saremy mają rozpocząć się badania dna morskiego. Są one potrzebne do wyznaczenia odpowiedniej trasy kabla i oceny czynników, które należy uwzględnić podczas projektowania. Wyniki zostaną również wykorzystane do wstępnej oceny potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Estońskie Ministerstwo Klimatu wydało GlobalConnect AB zezwolenia na badania morskie, ważne do końca roku. Wnioski dotyczące prawa do korzystania z dna morskiego oraz pozwoleń na budowę kabla podmorskiego rozpatruje estoński Urząd Ochrony Konsumentów i Regulacji Technicznych.

Koszt projektu szacuje się na około 40 mln euro, z czego 15,7 mln euro zapewni unijny program Connecting Europe Facility Digital. Estoński rząd nie finansuje projektu, ale pomógł w pozyskaniu środków UE oraz koordynacji współpracy międzynarodowej i krajowej. Według Tõnu Nirka, przedstawiciela estońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Cyfryzacji, nowa linia ma zapewnić dodatkową fizycznie odrębną trasę transmisji danych i zwiększyć przepustowość sieci w regionie bałtyckim.

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