В Эстонии готовятся к строительству нового волоконно-оптического кабеля, который соединит Швецию, Эстонию и Финляндию. Проект развивает зарегистрированная в Швеции телекоммуникационная компания GlobalConnect AB, сообщает ERR News. Ввод линии в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Маршрут через эстонские острова

Кабель проложат по морскому дну от шведского острова Готланд до эстонского острова Сааремаа. Далее маршрут пройдет до Хийумаа и материковой части Эстонии, через уезд Харью, а затем по морскому дну до Хельсинки в Финляндии.

Наземная часть маршрута в Эстонии должна пройти между Хаапсалу и Виймси. Ее длина составит примерно 250 километров. Еще около 300 километров придется на подводные соединения с Финляндией, Швецией и двумя крупнейшими островами Эстонии.

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Исследования морского дна и финансирование

Возле Сааремаа должны начаться исследования морского дна. Они необходимы для определения подходящего маршрута кабеля и оценки факторов, которые следует учитывать при проектировании. Результаты также используют для предварительной оценки необходимости процедуры оценки воздействия на окружающую среду.

Министерство климата Эстонии выдало GlobalConnect AB разрешения на морские исследования, действующие до конца года. Заявления о праве пользования морским дном и разрешениях на строительство подводного кабеля рассматривает эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического регулирования.

Стоимость проекта оценивают примерно в 40 млн евро, из которых 15,7 млн евро предоставит программа ЕС Connecting Europe Facility Digital. Правительство Эстонии не финансирует проект, но содействовало привлечению средств Евросоюза и координации международного и внутреннего сотрудничества. По словам представителя Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии Тыну Нирка, новая линия должна обеспечить дополнительный физически обособленный маршрут передачи данных и увеличить пропускную способность сетей в Балтийском регионе.

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