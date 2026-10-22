В Польше Центральный центр информатики временно отключил часть сайтов Бюллетеня публичной информации (BIP) из-за критических уязвимостей в PHP. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Министерство цифровизации страны.

Уязвимости касаются PHP начиная с версии 5.4

Команда CERT Polska предупредила о серьезных недостатках безопасности в PHP, который используется большим количеством веб-сайтов и систем управления содержимым, в частности WordPress, Joomla и WooCommerce. По данным польского Министерства цифровизации, уязвимости могут позволить злоумышленникам удаленно выполнять произвольные системные команды из-за ошибок в механизме управления памятью.

Проблема касается всех версий PHP, начиная с 5.4. В ведомстве заявили, что эффективной защитой является установка исправленной версии программного обеспечения, и призвали администраторов сайтов срочно обновить PHP.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Недоступны не все сайты BIP

Временное ограничение касается только страниц, работающих в Системе централизованного доступа к публичной информации (SSDIP), в частности в сервисе ssdip.bip.gov.pl. Система дает государственным учреждениям возможность вести собственные сайты BIP. Министерство объяснило, что отключение необходимо для внедрения защитных мер и безопасной работы сервиса.

Вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский сообщил, что Объединенный оперативный центр кибербезопасности уже провел встречу и подготовил план действий, который будет реализован. Администраторов, обнаруживших признаки использования уязвимостей, попросили обращаться в CERT Polska.

После сообщений о критических проблемах с PHP правительственные сайты также отключали в Финляндии, Нидерландах, Японии и Австралии. Часть пользователей в среду также не имела доступа к некоторым разделам Википедии.

Читай нас в