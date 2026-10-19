Компания Nscale, предоставляющая облачные вычисления для искусственного интеллекта, ведет переговоры с Anthropic о продаже вычислительных мощностей. Потенциальная сделка может стоить около $45 млрд, сообщает Channel NewsAsia.

Переговоры между компаниями

По данным CNA, 19 октября Bloomberg News сообщил о переговорах со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

Речь идет именно о возможной продаже Nscale вычислительных мощностей для Anthropic. Сообщение не свидетельствует о подписании сделки: Bloomberg описал переговоры как продолжающиеся, а оценку в $45 млрд — как возможную стоимость договоренности.

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Источник информации

Материал CNA был опубликован 20 октября 2026 года. В нем указано, что Bloomberg News сообщил о переговорах в понедельник.

CNA указывает Reuters в качестве источника своего материала. Таким образом, информация о возможной сделке основана на сообщении Bloomberg News со ссылкой на собеседников, знакомых с переговорами.

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