Firma Nscale, która zapewnia chmurowe usługi obliczeniowe dla sztucznej inteligencji, prowadzi rozmowy z Anthropic w sprawie sprzedaży mocy obliczeniowych. Potencjalna umowa może być warta około 45 mld dolarów, informuje Channel NewsAsia.

Negocjacje między firmami

Według CNA, Bloomberg News poinformował o rozmowach 19 października, powołując się na osoby zaznajomione z przebiegiem negocjacji.

Chodzi konkretnie o możliwą sprzedaż przez Nscale mocy obliczeniowych dla Anthropic. Informacja nie wskazuje na podpisanie umowy: Bloomberg opisał rozmowy jako trwające, a kwotę 45 mld dolarów jako możliwą wartość porozumienia.

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Źródło informacji

Materiał CNA opublikowano 20 października 2026 roku. Wskazano w nim, że Bloomberg News poinformował o rozmowach w poniedziałek.

CNA wskazuje Reuters jako źródło swojego materiału. Tym samym informacje o możliwej transakcji opierają się na doniesieniu Bloomberg News, powołującym się na rozmówców zaznajomionych z negocjacjami.

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