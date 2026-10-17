Firma Meta planuje uruchomić w 2029 roku podmorski kabel światłowodowy Petal o długości 7 tys. km między Stanami Zjednoczonymi a Francją. Jego deklarowana przepustowość ma wynieść do 1 mln gigabitów na sekundę, czyli 1 petabit na sekundę, informuje Live Science.

Według wyliczeń Meta kabel będzie mógł przesyłać około 125 terabajtów danych na sekundę. Jest to w przybliżeniu równowartość przesłania 25 tys. filmów HD o rozmiarze 5 GB każdy. Przedstawiciele firmy oświadczyli, że Petal stanie się pierwszym transoceanicznym kablem o przepustowości petabitowej i będzie miał dwukrotnie większą pojemność niż istniejące kable podmorskie o podobnej długości.

Dwurdzeniowe włókno optyczne

Petal ma stać się pierwszym komercyjnym systemem podmorskiego kabla z włóknem wielordzeniowym. Każde włókno o grubości około 125 mikrometrów będzie zawierać dwa rdzenie, którymi sygnały optyczne będą przesyłane w przeciwnych kierunkach. Taka konstrukcja umożliwia jednemu włóknu zapewnienie pojemności, która zwykle wymaga pary włókien jednordzeniowych.

Kabel będzie składał się z 24 par włókien dwurdzeniowych, czyli łącznie z 96 oddzielnych rdzeni. Według inżynierów Meta będzie to odpowiadać przepustowości 48 par zwykłych włókien. Za ogólny projekt i budowę systemu będzie odpowiadać japońska firma NEC, a włókno dostarczy Sumitomo Electric.

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Wzmacnianie sygnału na dużej odległości

Do przesyłania danych na taką odległość kabel będzie wykorzystywać repeatery — wzmacniacze, które za pomocą laserów wzmacniają sygnały optyczne. Kabel o długości 7 tys. km zwykle wymaga około 100 takich urządzeń.

Petal zastosuje również technologię fan-in/fan-out: w repeaterze sygnały z każdego rdzenia włókna dwurdzeniowego będą rozdzielane na osobne włókna jednordzeniowe w celu niezależnego wzmocnienia, po czym będą ponownie kierowane do włókna dwurdzeniowego. Meta oświadczyła, że pozwoli to podwoić przepustowość bez proporcjonalnego wzrostu zużycia energii.

Kable podmorskie obsługują około 99% światowego ruchu internetowego, według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ONZ. Petal będzie kolejną inwestycją Meta w taką infrastrukturę po kablach Marea, Amitie i Anjana. Marea — pierwsza transatlantycka linia światłowodowa firmy — obsługuje 192 terabity na sekundę, więc Petal będzie mieć ponad pięciokrotnie większą deklarowaną przepustowość.

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