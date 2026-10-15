W Argentynie Telecom Argentina uzgodniła sprzedaż spółce Metrotel pakietu obejmującego co najmniej 6 mln linii komórkowych, abonentów domowego internetu oraz część aktywów sieciowych. Wartość oferty wynosi 450 mln dolarów plus VAT, a płatności będą realizowane w ratach. Rada dyrektorów Telecom Argentina przyjęła ofertę 14 października 2026 roku, informuje The Rio Times.

Warunki przekazania aktywów

Nabywcą będzie CPS Comunicaciones, działająca pod marką Metrotel. Spółka ma otrzymać co najmniej 6 mln linii komórkowych, z czego 4 mln przypada na aglomerację Wielkiego Buenos Aires. Pakiet obejmie również 211 400 abonentów domowego internetu w 28 miejscowościach prowincji Buenos Aires, Mendoza, Neuquén i Río Negro.

Metrotel ma również otrzymać prawa do korzystania z widma częstotliwości radiowych, kluczowe elementy sieci Movistar oraz prawa do sieci światłowodowej doprowadzonej do lokali w mieście Buenos Aires. W ramach umowy ramowej spółki będą wspólnie korzystać z sieci radiowych, roamingu, wież i innej infrastruktury pasywnej. Telecom Argentina będzie świadczyć usługi przejściowe oraz udzieli Metrotel licencji na markę Tuenti w Argentynie.

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Warunek organu antymonopolowego

Sprzedaż stała się warunkiem zatwierdzenia przejęcia argentyńskiego oddziału hiszpańskiej Telefóniki, działającego pod marką Movistar. Telecom Argentina nabyła Telefónica Móviles Argentina 24 lutego 2025 roku za 1,245 mld dolarów. Po tym przejęciu dwóch z trzech dużych operatorów komórkowych w kraju znalazło się pod kontrolą Telecom Argentina, a głównym konkurentem pozostał Claro, należący do meksykańskiej América Móvil.

17 czerwca 2026 roku argentyński trybunał antymonopolowy zatwierdził przejęcie pod warunkiem przekazania części abonentów, widma i aktywów sieciowych niezależnemu nabywcy. Ostateczne umowy i porozumienia dotyczące wspólnego korzystania z infrastruktury mają jeszcze zostać podpisane. Regulator komunikacji Enacom musi również zezwolić na przekazanie widma częstotliwości radiowych.

Zmiana właścicieli Metrotel

Metrotel dotychczas sprzedawał połączenia światłowodowe klientom korporacyjnym i innym operatorom za pośrednictwem sieci o długości ponad 8 tys. km. Transakcja wprowadza go na konsumencki rynek telefonii komórkowej pod marką Tuenti. Amerykańskie fundusze inwestycyjne Blackstone i Riverwood Capital, które były właścicielami Metrotel od 2017 roku, sprzedają spółkę nowym inwestorom argentyńskim i amerykańskim.

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