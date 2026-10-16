Firma Cloudflare oświadczyła, że po ukraińskich uderzeniach na centra danych Yandex zlokalizowane w państwie-agresorze, Rosji, nie wykryła dowodów na zaprzestanie operacji manipulowania mediami społecznościowymi ani innej szkodliwej aktywności w internecie. Według jej danych zatrzymało się skanowanie przez wyszukiwarki, lecz złośliwe boty przeniosły się do innych sieci, informuje The National.

Spadek ruchu nie oznacza zatrzymania trolli

Dyskusja pojawiła się po oświadczeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że ataki na infrastrukturę Yandex doprowadziły do spadku aktywności prorosyjskich botów. W mediach społecznościowych rozpowszechniano zrzut ekranu z danymi Cloudflare jako rzekomy dowód, że działalność „fabryk trolli” została zatrzymana wskutek gwałtownego spadku ruchu botów.

Dyrektorka inicjatywy ds. nowych technologii w Szkole Zaawansowanych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, Olga Belogolova, zaznaczyła, że takie wnioski mieszają różne pojęcia technologiczne. Podkreśliła, że boty nie są tożsame z trollami, a Cloudflare oznacza jako boty wszelkie zautomatyzowane skrypty działające poza przeglądarką.

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Zautomatyzowane zapytania i operacje informacyjne

Jak wyjaśniła Belogolova, wyłączenie centrum danych zatrzymuje zautomatyzowane skanowanie i indeksowanie zasobów internetowych. Dział Cloudflare Radar doprecyzował również, że ruch botów w jego danych oznacza zautomatyzowane zapytania do stron internetowych w sieci Cloudflare, w tym pochodzące od programów skanujących i skryptów, a niekoniecznie aktywność na platformach społecznościowych.

Belogolova, która wcześniej odpowiadała w Meta za politykę przeciwdziałania operacjom wpływu, dodała, że infrastruktura takich operacji i sieci trolli zazwyczaj nie jest hostowana na Yandex. Jednocześnie zaznaczyła, że uderzenia w rosyjską infrastrukturę technologiczną mogą zakłócić funkcjonowanie gospodarki cyfrowej i usług chmurowych, lecz nie są precyzyjnym narzędziem przeciwdziałania zagranicznym operacjom informacyjnym.

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