Cloudflare表示，在乌克兰打击位于侵略国俄罗斯的Yandex数据中心后，该公司未发现操纵社交媒体的行动或其他有害网络活动已经停止的证据。据其数据，搜索引擎爬取已停止，但恶意机器人转移到了其他网络，The National报道。

流量下降不意味着网络水军停止活动

讨论源于乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的声明，他称对Yandex基础设施的攻击导致亲俄机器人的活动减少。社交媒体上流传一张包含Cloudflare数据的截图，被当作所谓证据，称由于机器人流量急剧下降，“网络水军工厂”的运作已经停止。

约翰斯·霍普金斯大学高级国际研究学院新兴技术倡议主任奥尔加·别洛戈洛娃指出，这类结论混淆了不同的技术概念。她强调，机器人并不等同于网络水军，而Cloudflare将所有不通过浏览器运行的自动化脚本都标记为机器人。

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自动化请求与信息行动

别洛戈洛娃解释称，关闭数据中心会停止对网络资源的自动化爬取和索引。Cloudflare Radar部门也澄清，其数据中的机器人流量是指对Cloudflare网络中网站发出的自动化请求，包括来自爬虫程序和脚本的请求，而不一定是社交平台上的活动。

别洛戈洛娃此前曾在Meta负责应对影响力行动的政策工作。她补充说，此类行动和网络水军网络的基础设施通常不会托管在Yandex上。与此同时，她指出，打击俄罗斯技术基础设施可能扰乱数字经济和云服务的运行，但并不是应对外国信息行动的精准工具。

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