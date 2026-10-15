在阿根廷，Telecom Argentina已同意向Metrotel出售一揽子资产，包括至少600万条移动线路、家庭互联网用户以及部分网络资产。该报价价值4.5亿美元，另加增值税，款项将分期支付。Telecom Argentina董事会于2026年10月14日接受了该报价，The Rio Times报道。

资产转让条款

买方将是以Metrotel品牌运营的CPS Comunicaciones。该公司将获得至少600万条移动线路，其中400万条位于大布宜诺斯艾利斯都市圈。该资产包还将包括布宜诺斯艾利斯省、门多萨省、内乌肯省和里奥内格罗省28个居民点的211,400名家庭互联网用户。

Metrotel还将获得使用无线电频谱的权利、Movistar网络的关键组成部分，以及在布宜诺斯艾利斯市接入住宅的光纤网络权利。根据框架协议，两家公司将共同使用无线电网络、漫游、铁塔及其他被动基础设施。Telecom Argentina将提供过渡服务，并向Metrotel许可其在阿根廷使用Tuenti品牌。

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反垄断机构的条件

此次出售成为批准收购西班牙Telefónica在阿根廷的业务部门的条件，该部门以Movistar品牌运营。Telecom Argentina于2025年2月24日以12.45亿美元收购了Telefónica Móviles Argentina。此次收购后，该国三大移动运营商中的两家由Telecom Argentina控制，主要竞争对手为属于墨西哥América Móvil的Claro。

2026年6月17日，阿根廷反垄断法庭批准了该收购，条件是将部分用户、频谱和网络资产转让给独立买方。最终合同及基础设施共享协议仍有待签署。通信监管机构Enacom还必须批准无线电频谱的转让。

Metrotel所有者变更

此前，Metrotel通过一张长度超过8,000公里的网络，向企业客户和其他运营商销售光纤连接服务。这笔交易使其以Tuenti品牌进入面向消费者的移动通信市场。自2017年以来持有Metrotel的美国投资基金Blackstone和Riverwood Capital，正将该公司出售给新的阿根廷和美国投资者。

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