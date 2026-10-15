В Аргентине Telecom Argentina согласовала продажу компании Metrotel пакета, включающего не менее 6 млн мобильных линий, абонентов домашнего интернета и часть сетевых активов. Стоимость предложения составляет $450 млн плюс НДС, а платежи будут осуществляться частями. Совет директоров Telecom Argentina принял предложение 14 октября 2026 года, сообщает The Rio Times.

Условия передачи активов

Покупателем выступит CPS Comunicaciones, работающая под брендом Metrotel. Компания должна получить не менее 6 млн мобильных линий, из которых 4 млн приходится на агломерацию Большого Буэнос-Айреса. В пакет также войдут 211 400 абонентов домашнего интернета в 28 населенных пунктах провинций Буэнос-Айрес, Мендоса, Неукен и Рио-Негро.

Metrotel также должна получить права на использование радиочастотного спектра, ключевые элементы сети Movistar и права на волоконно-оптическую сеть до помещений в городе Буэнос-Айрес. В рамках рамочного соглашения компании будут совместно использовать радиосети, роуминг, вышки и другую пассивную инфраструктуру. Telecom Argentina будет предоставлять переходные услуги и лицензирует Metrotel бренд Tuenti в Аргентине.

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Условие антимонопольного органа

Продажа стала условием одобрения приобретения аргентинского подразделения испанской Telefónica, работающего под брендом Movistar. Telecom Argentina приобрела Telefónica Móviles Argentina 24 февраля 2025 года за $1,245 млрд. После этого приобретения два из трех крупных мобильных операторов страны оказались под контролем Telecom Argentina, а главным конкурентом остался Claro, принадлежащий мексиканской América Móvil.

17 июня 2026 года антимонопольный трибунал Аргентины одобрил приобретение при условии передачи части абонентов, спектра и сетевых активов независимому покупателю. Окончательные контракты и соглашения о совместном использовании инфраструктуры еще должны быть подписаны. Регулятор в сфере коммуникаций Enacom также должен разрешить передачу радиочастотного спектра.

Смена владельцев Metrotel

До сих пор Metrotel продавала волоконно-оптические подключения корпоративным клиентам и другим операторам через сеть протяженностью более 8 тыс. км. Сделка выводит ее на потребительский рынок мобильной связи под брендом Tuenti. Американские инвестиционные фонды Blackstone и Riverwood Capital, владевшие Metrotel с 2017 года, продают компанию новым аргентинским и американским инвесторам.

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