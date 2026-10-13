В Бразилии опубликовали временную меру, предусматривающую аутентификацию телефонных звонков операторами связи и 15-дневное ограничение исходящих вызовов для пользователей, совершающих массовые короткие звонки. Президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал документ №1396 9 октября, а 13 октября 2026 года его опубликовали в официальном издании, сообщает The Rio Times.

Мера предусматривает, что оператор, через сеть которого начинается звонок, должен подтвердить его происхождение. Транзитные сети должны хранить информацию об аутентификации, а оператор получателя — проверять ее перед соединением. Неаутентифицированные вызовы будут блокироваться на этапе доставки, за исключениями, которые определит Национальное агентство телекоммуникаций Anatel.

Критерии для 15-дневного ограничения

Пользователю могут ограничить возможность совершать звонки на 15 дней, если за один день он сделал более 1 000 вызовов с одной линии или более 10 000 — со всех своих линий. При этом не менее 85% таких вызовов должны быть короткими.

Короткими будут считаться незавершенные звонки, вызовы, переадресованные на голосовую почту, а также завершенные соединения длительностью до шести секунд. Anatel сможет изменять эти пороги обоснованным решением, направленным на усиление защиты потребителей. От ограничения освобождены государственные органы, а также службы здравоохранения, общественной безопасности и гражданской защиты при осуществлении своих полномочий.

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База номеров и данные компаний

Временная мера также предусматривает создание централизованной базы телефонных номеров под надзором Anatel. В ней будут храниться данные о владельцах номеров, а для компаний — зарегистрированное название, налоговый номер и логотип.

Если аутентифицированный звонок совершает компания, оператор получателя должен отображать ее название и логотип. Операторы будут финансировать работу базы данных и смогут перекладывать часть расходов на компании, инициирующие звонки, на условиях, которые определит регулятор.

Anatel должно в течение 60 дней разработать подробные правила. Ограничения по количеству звонков с одной линии и блокировка вызовов и сообщений с кодами доступа, не соответствующими требованиям регулятора, начнут действовать через 30 дней после публикации документа. Аутентификация звонков, блокировка неаутентифицированных вызовов, отображение данных компаний и работа базы номеров будут применяться после вступления в силу правил Anatel. Для окончательного вступления временной меры в силу в качестве закона ее должен одобрить Национальный конгресс Бразилии.

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