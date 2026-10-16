Компания Cloudflare заявила, что после украинских ударов по дата-центрам Yandex, расположенным в государстве-агрессоре России, не обнаружила доказательств прекращения операций по манипулированию социальными сетями или иной вредоносной активности в интернете. По её данным, прекратилось сканирование поисковыми системами, однако вредоносные боты переместились в другие сети, сообщает The National.

Падение трафика не означает остановку троллей

Дискуссия возникла после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что атаки на инфраструктуру Yandex привели к снижению активности пророссийских ботов. В соцсетях распространяли скриншот с данными Cloudflare как якобы доказательство того, что работа «фабрик троллей» была остановлена из-за резкого падения бот-трафика.

Директор инициативы по новым технологиям Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Ольга Белоголова отметила, что такие выводы смешивают разные технологические понятия. Она подчеркнула, что боты не тождественны троллям, а Cloudflare обозначает как ботов любые автоматизированные сценарии, работающие не через браузер.

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Автоматизированные запросы и информационные операции

По объяснению Белоголовой, отключение дата-центра останавливает автоматическое сканирование и индексацию веб-ресурсов. Подразделение Cloudflare Radar также уточнило, что бот-трафик в его данных означает автоматизированные запросы к сайтам в сети Cloudflare, в том числе от сканирующих программ и сценариев, а не обязательно активность на социальных платформах.

Белоголова, которая ранее отвечала в Meta за политику противодействия операциям влияния, добавила, что инфраструктуру таких операций и сетей троллей обычно не размещают на Yandex. В то же время она отметила, что удары по российской технологической инфраструктуре могут нарушить работу цифровой экономики и облачных сервисов, но не являются точным инструментом противодействия иностранным информационным операциям.

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