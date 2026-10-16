Индийский конгломерат Reliance заявил, что приветствует конкуренцию со стороны спутникового интернета Starlink Илона Маска, а его собственные спутниковые услуги Jio также ожидают необходимых согласований для запуска в Индии. Это стало первым ответом компании на обвинения Маска в том, что Мукеш Амбани якобы препятствует выходу Starlink на индийский рынок, сообщает Dawn.

Ответ Reliance на заявления Маска

В заявлении, опубликованном в пятницу, Reliance не упомянула Маска по имени, но отметила, что хочет «изложить факты». Компания заявила: «В Reliance мы никогда не боялись конкуренции». Ранее Маск неоднократно обвинял индийское правительство и Амбани в затягивании многолетних попыток Starlink начать работу в стране. Индия отвергла утверждения о предвзятости процедуры согласования.

Starlink в ответ сообщила, что более пяти лет сотрудничает с индийскими регуляторами и отраслью. Компания заявила, что создала в Индии специализированные системы, наземные шлюзы и другую инфраструктуру с необходимыми правительственными согласованиями, а также готова подключить страну к высокоскоростному интернету. Маск отдельно отреагировал на заявление Reliance словами: «Очень ценю».

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Лицензии есть, но запусков нет

Индия уже выдала лицензии на оказание услуг Starlink, подразделению спутникового интернета Jio и Eutelsat OneWeb, которую поддерживает Bharti. В то же время, по данным Dawn, ни одна из этих компаний ещё не получила разрешение по безопасности, необходимое для запуска услуг.

Jio Platforms, цифровое подразделение Reliance Industries, готовится к IPO, для которого компания стремится к оценке в 108 млрд долларов. В состав Jio входит телекоммуникационный бизнес Reliance с более чем 530 млн клиентов, который может конкурировать со Starlink на индийском рынке интернета. Спутниковый широкополосный доступ потенциально может обеспечить связью сотни миллионов жителей Индии, которые до сих пор не имеют доступа к сети, главным образом в сельских и отдалённых районах.

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