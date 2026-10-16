印度企业集团Reliance表示，欢迎埃隆·马斯克旗下Starlink卫星互联网带来的竞争，其自身的Jio卫星服务也正在等待在印度启动所需的审批。这是该公司首次回应马斯克的指控，即穆克什·安巴尼据称阻碍Starlink进入印度市场，Dawn报道。

Reliance回应马斯克的言论

Reliance在周五发布的一份声明中没有点名马斯克，但表示希望“陈述事实”。该公司称：“在Reliance，我们从不惧怕竞争。”此前，马斯克多次指责印度政府和安巴尼拖延Starlink多年来在该国开展业务的努力。印度否认审批程序存在偏见的说法。

Starlink回应称，其与印度监管机构和行业已合作超过五年。该公司表示，已在印度建设了获得必要政府批准的专用系统、地面网关和其他基础设施，并准备好让该国接入高速互联网。马斯克还单独回应Reliance的声明称：“非常感谢。”

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已有许可证，但尚未启动服务

印度已向Starlink、Jio的卫星互联网部门以及获Bharti支持的Eutelsat OneWeb发放提供服务的许可证。不过，据Dawn报道，这些公司均尚未获得启动服务所需的安全许可。

Reliance Industries的数字部门Jio Platforms正准备进行IPO，该公司寻求1080亿美元的估值。Jio包括Reliance拥有超过5.3亿客户的电信业务，可能在印度互联网市场与Starlink竞争。卫星宽带有可能为数亿仍无法接入网络的印度居民提供连接，主要是在农村和偏远地区。

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