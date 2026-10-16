Indyjski konglomerat Reliance oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje konkurencję ze strony satelitarnego internetu Starlink Elona Muska, a jego własne usługi satelitarne Jio również oczekują na niezbędne zgody na uruchomienie w Indiach. Była to pierwsza odpowiedź firmy na zarzuty Muska, że Mukesh Ambani miał rzekomo utrudniać wejście Starlink na indyjski rynek, informuje Dawn.

Odpowiedź Reliance na wypowiedzi Muska

W oświadczeniu opublikowanym w piątek Reliance nie wymienił Muska z nazwiska, lecz zaznaczył, że chce „przedstawić fakty”. Firma oświadczyła: „W Reliance nigdy nie baliśmy się konkurencji”. Wcześniej Musk wielokrotnie oskarżał indyjski rząd i Ambaniego o opóźnianie wieloletnich starań Starlink o rozpoczęcie działalności w kraju. Indie odrzuciły twierdzenia o stronniczości procesu wydawania zgód.

Starlink w odpowiedzi poinformował, że od ponad pięciu lat współpracuje z indyjskimi regulatorami i branżą. Firma oświadczyła, że stworzyła w Indiach wyspecjalizowane systemy, bramy naziemne i inną infrastrukturę z wymaganymi zgodami rządowymi oraz jest gotowa zapewnić krajowi dostęp do szybkiego internetu. Musk osobno zareagował na oświadczenie Reliance słowami: „Bardzo to doceniam”.

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Licencje są, ale uruchomień nie ma

Indie wydały już licencje na świadczenie usług Starlinkowi, działowi satelitarnego internetu Jio oraz Eutelsat OneWeb, wspieranemu przez Bharti. Jednocześnie, według Dawn, żadna z tych firm nie otrzymała jeszcze zgody bezpieczeństwa wymaganej do uruchomienia usług.

Jio Platforms, cyfrowy dział Reliance Industries, przygotowuje się do IPO, w którym firma dąży do wyceny na poziomie 108 mld dolarów. W skład Jio wchodzi biznes telekomunikacyjny Reliance z ponad 530 mln klientów, który może konkurować ze Starlink na indyjskim rynku internetu. Satelitarny szerokopasmowy dostęp do internetu może potencjalnie zapewnić łączność setkom milionów mieszkańców Indii, którzy nadal nie mają dostępu do sieci, głównie na obszarach wiejskich i odległych.

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