Meta公司计划于2029年启用连接美国和法国、全长7000公里的Petal海底光纤电缆。其宣称的传输容量将达到每秒100万吉比特，即每秒1拍比特，Live Science报道。

根据Meta的计算，该电缆每秒可传输约125太字节的数据。这大致相当于传输2.5万部每部5 GB的高清电影。公司代表表示，Petal将成为首条具有拍比特级容量的跨洋电缆，其容量将是现有同等长度海底电缆的两倍。

双芯光纤

Petal有望成为首个采用多芯光纤的商业海底电缆系统。每根约125微米厚的光纤将包含两个纤芯，光信号将通过它们向相反方向传输。这种设计使单根光纤能够提供通常需要一对单芯光纤才能实现的容量。

该电缆将由24对双芯光纤组成，共计96个独立纤芯。Meta工程师称，这将相当于48对普通光纤的传输容量。日本公司NEC将负责该系统的总体设计和建设，Sumitomo Electric将供应光纤。

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远距离信号放大

为在如此长的距离上传输数据，电缆将使用中继器——借助激光增强光信号的放大器。长度为7000公里的电缆通常需要约100台此类设备。

Petal还将采用fan-in/fan-out技术：在中继器中，双芯光纤每个纤芯的信号将被分离至独立的单芯光纤中进行独立放大，随后再返回双芯光纤。Meta表示，这将能够在不按比例增加能耗的情况下将传输容量翻倍。

根据联合国国际电信联盟的数据，海底电缆承载约99%的全球互联网流量。继Marea、Amitie和Anjana电缆之后，Petal将成为Meta对这类基础设施的又一项投资。Marea是该公司首条跨大西洋光纤线路，支持每秒192太比特，这意味着Petal宣称的传输容量将高出五倍以上。

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