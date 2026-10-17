Компания Meta планирует в 2029 году запустить подводный волоконно-оптический кабель Petal длиной 7 тыс. км между США и Францией. Его заявленная пропускная способность составит до 1 млн гигабитов в секунду, или 1 петабит в секунду, сообщает Live Science.

По расчетам Meta, кабель сможет передавать около 125 терабайтов данных каждую секунду. Это примерно соответствует передаче 25 тыс. HD-фильмов объемом по 5 ГБ. Представители компании заявили, что Petal станет первым трансокеанским кабелем с петабитной пропускной способностью и будет иметь вдвое большую емкость, чем существующие подводные кабели аналогичной длины.

Двухъядерное оптоволокно

Petal должен стать первой коммерческой системой подводного кабеля с многоядерным волокном. Каждое волокно толщиной около 125 микрометров будет содержать два ядра, по которым оптические сигналы будут передаваться в противоположных направлениях. Такая конструкция позволяет одному волокну обеспечивать емкость, для которой обычно требуется пара одноядерных волокон.

Кабель будет состоять из 24 пар двухъядерных волокон — всего 96 отдельных ядер. По данным инженеров Meta, это будет соответствовать пропускной способности 48 пар обычного волокна. За общий дизайн и строительство системы будет отвечать японская компания NEC, а волокно поставит Sumitomo Electric.

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Усиление сигнала на большом расстоянии

Для передачи данных на такое расстояние в кабеле будут использоваться повторители — усилители, которые с помощью лазеров усиливают оптические сигналы. Для кабеля длиной 7 тыс. км обычно требуется около 100 таких устройств.

Petal также будет использовать технологию fan-in/fan-out: в повторителе сигналы от каждого ядра двухъядерного волокна будут разделяться на отдельные одноядерные волокна для независимого усиления, после чего будут возвращаться в двухъядерное волокно. В Meta заявили, что это позволит удвоить пропускную способность без пропорционального увеличения энергопотребления.

Подводные кабели обеспечивают около 99% мирового интернет-трафика, по данным Международного союза электросвязи ООН. Petal станет очередной инвестицией Meta в такую инфраструктуру после кабелей Marea, Amitie и Anjana. Marea — первая трансатлантическая волоконно-оптическая линия компании — поддерживает 192 терабита в секунду, то есть заявленная пропускная способность Petal будет более чем в пять раз выше.

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