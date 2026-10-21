На Тайване правительственная сеть Government Service Network в июле подверглась 185,6 млн кибератак. Национальное бюро безопасности Тайваня (NSB) заявило, что всплеск атак, которые, вероятно, исходили из Китая, может свидетельствовать о подготовке к масштабному вмешательству в преддверии выборов 28 ноября, сообщает Taipei Times.

Резкий рост атак

В отчете NSB для Законодательного юаня отмечается, что число атак на сеть резко выросло в период с июня по июль. В июле сеть в среднем подвергалась 2,58 млн атак ежедневно, а общее число зафиксированных за месяц атак превысило совокупный показатель за весь первый квартал года.

Бюро не исключает, что июльская волна атак является частью плана Пекина по влиянию на предстоящие местные выборы. В первой половине года китайские хакеры, по оценке тайваньской спецслужбы, атаковали академические учреждения, телекоммуникационный сектор и цепочки поставок оборонной промышленности.

По данным NSB, эти действия были направлены на критическую инфраструктуру, способность Тайваня управлять государством и проводить оборонную политику, сотрудничество с другими правительствами, а также на похищение чувствительных технологий.

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ИИ и дезинформация

NSB заявило, что кибервойна, которую связывают с Пекином, становится сложнее, а хакеры используют искусственный интеллект на разных этапах атак: для поиска уязвимостей и целей, выявления эксплойтов нулевого дня и распространения вредоносного программного обеспечения по электронной почте. По оценке бюро, автоматизация повысила темп операций и эффективность поиска пробелов в защите Тайваня.

Также бюро считает, что Пекин может сочетать технологические средства и человеческие ресурсы для влияния на выборы через темы, раскалывающие тайваньское общество, в частности энергетику, безопасность пищевых продуктов и оборону. Среди возможных инструментов названы фальшивые социологические опросы, фальшивые сообщения об избирательных гонках и контент, созданный ИИ.

С января по июль подозрительные аккаунты опубликовали 2,5 млн сообщений с противоречивой или спорной информацией — на 48% больше, чем 1,69 млн за соответствующий период годом ранее. Наибольшая доля такого контента пришлась на Facebook — 68,9%, тогда как Threads составил 9%.

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