在台灣，政府服務網路（Government Service Network）7月遭受1.856億次網路攻擊。台灣國家安全局（NSB）表示，這波可能源自中國的攻擊激增，或顯示在11月28日選舉前正為大規模干預做準備，《台北時報》報導。

攻擊數量急劇增加

NSB提交給立法院的報告指出，6月至7月期間，針對該網路的攻擊數量大幅增加。7月，該網路平均每天遭受258萬次攻擊，當月記錄的攻擊總數超過全年第一季度的總和。

該局不排除7月的攻擊浪潮是北京影響即將到來地方選舉計畫的一部分。根據台灣安全部門的評估，今年上半年，中國駭客攻擊了學術機構、電信業以及國防工業供應鏈。

NSB表示，這些行動針對關鍵基礎設施、台灣治理國家和實施國防政策的能力、與其他政府的合作，以及竊取敏感技術。

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人工智慧與虛假資訊

NSB表示，與北京有關的網路戰正變得更加複雜，駭客在攻擊的不同階段使用人工智慧：搜尋漏洞和目標、發現零日漏洞利用程式，以及透過電子郵件傳播惡意軟體。該局評估認為，自動化提高了行動速度以及發現台灣防禦漏洞的效率。

該局還認為，北京可能結合技術手段和人力資源，透過造成台灣社會分裂的議題影響選舉，其中包括能源、食品安全和國防。可能使用的工具包括虛假民調、有關選舉競爭的虛假訊息，以及由人工智慧生成的內容。

1月至7月，可疑帳號發布了250萬則含有相互矛盾或具爭議資訊的貼文，比一年前同期的169萬則增加48%。此類內容中，Facebook占比最高，為68.9%，Threads則占9%。

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