Na Tajwanie rządowa sieć Government Service Network padła w lipcu ofiarą 185,6 mln cyberataków. Tajwańskie Narodowe Biuro Bezpieczeństwa (NSB) oświadczyło, że wzrost liczby ataków, które prawdopodobnie pochodziły z Chin, może wskazywać na przygotowania do zakrojonej na szeroką skalę ingerencji przed wyborami 28 listopada, informuje Taipei Times.

Gwałtowny wzrost ataków

W raporcie NSB dla Yuan Ustawodawczego wskazano, że liczba ataków na sieć gwałtownie wzrosła od czerwca do lipca. W lipcu sieć doświadczała średnio 2,58 mln ataków dziennie, a łączna liczba ataków odnotowanych w tym miesiącu przekroczyła skumulowany wynik za cały pierwszy kwartał roku.

Biuro nie wyklucza, że lipcowa fala ataków jest częścią planu Pekinu mającego na celu wpłynięcie na nadchodzące wybory lokalne. W pierwszej połowie roku chińscy hakerzy, według oceny tajwańskiej służby bezpieczeństwa, atakowali instytucje akademickie, sektor telekomunikacyjny oraz łańcuchy dostaw przemysłu obronnego.

Według NSB działania te były wymierzone w infrastrukturę krytyczną, zdolność Tajwanu do sprawowania rządów i prowadzenia polityki obronnej, współpracę z innymi rządami, a także w kradzież wrażliwych technologii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

SI i dezinformacja

NSB oświadczyło, że cyberwojna wiązana z Pekinem staje się bardziej złożona, a hakerzy wykorzystują sztuczną inteligencję na różnych etapach ataków: do wyszukiwania podatności i celów, wykrywania exploitów zero-day oraz rozpowszechniania złośliwego oprogramowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Według biura automatyzacja zwiększyła tempo operacji i skuteczność wyszukiwania luk w obronie Tajwanu.

Biuro uważa również, że Pekin może łączyć środki technologiczne i zasoby ludzkie, aby wpływać na wybory poprzez kwestie dzielące tajwańskie społeczeństwo, w tym energetykę, bezpieczeństwo żywności i obronność. Wśród możliwych narzędzi wymieniono fałszywe sondaże, fałszywe doniesienia o wyścigach wyborczych oraz treści tworzone przez SI.

Od stycznia do lipca podejrzane konta opublikowały 2,5 mln wpisów zawierających sprzeczne lub kontrowersyjne informacje — o 48% więcej niż 1,69 mln w analogicznym okresie rok wcześniej. Największy udział takich treści przypadł na Facebooka — 68,9%, podczas gdy Threads stanowił 9%.

Czytaj nas na