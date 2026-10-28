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Cyberatak zatrzymał belgijski portal podatkowy — Channel NewsAsia

Fedir Krysztowski 28 października 2026 16:50
Cyberatak zatrzymał belgijski portal podatkowy — Channel NewsAsia

W Belgii cyberatak dotknął cyfrowych usług Federalnej Służby Publicznej Finansów. W związku z tym urząd tymczasowo wyłączył portal internetowy do składania deklaracji podatkowych, a także kilka innych usług. Poinformował o tym w środę, 28 października, Channel NewsAsia.

Kontrola systemów

Urząd oświadczył, że obecnie nie ma oznak wycieku ani kradzieży danych. Jednocześnie zaznaczono, że okoliczności incydentu są dokładnie badane. Prewencyjne wyłączenie usług ma ograniczyć ryzyko i umożliwić specjalistom przeprowadzenie prac technicznych w celu ochrony systemów służby.

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Przedłużenie terminów

Z powodu zakłóceń służba przedłuży terminy składania deklaracji podatkowych. Urząd obiecał jak najszybciej ogłosić konkretną nową datę. Przedłużenie terminów służba powiązała z zakłóceniem działania usług cyfrowych.

Część usług działa

Znaczna część innych aplikacji Federalnej Służby Publicznej Finansów pozostaje dostępna z pełną lub częściową funkcjonalnością. Według służby niektóre z dostępnych aplikacji nie działają w pełnym zakresie.

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