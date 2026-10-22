W Polsce Centralny Ośrodek Informatyki tymczasowo wyłączył część stron Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) z powodu krytycznych luk w PHP. Informuje o tym RMF24, powołując się na Ministerstwo Cyfryzacji kraju.

Luki dotyczą PHP od wersji 5.4

Zespół CERT Polska ostrzegł przed poważnymi lukami bezpieczeństwa w PHP, z którego korzysta duża liczba stron internetowych i systemów zarządzania treścią, w tym WordPress, Joomla i WooCommerce. Według polskiego Ministerstwa Cyfryzacji luki mogą umożliwić atakującym zdalne wykonywanie dowolnych poleceń systemowych poprzez błędy w mechanizmie zarządzania pamięcią.

Problem dotyczy wszystkich wersji PHP, począwszy od 5.4. Resort oświadczył, że skuteczną ochroną jest zainstalowanie poprawionej wersji oprogramowania, i wezwał administratorów stron do pilnej aktualizacji PHP.

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Nie wszystkie strony BIP są niedostępne

Tymczasowe ograniczenie dotyczy wyłącznie stron działających w Systemie Centralnego Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), w tym w serwisie ssdip.bip.gov.pl. System umożliwia instytucjom publicznym prowadzenie własnych stron BIP. Ministerstwo wyjaśniło, że wyłączenie jest konieczne do wdrożenia środków ochronnych i bezpiecznego działania serwisu.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że Połączone Operacyjne Centrum Cyberbezpieczeństwa odbyło już spotkanie i przygotowało plan działań, który zostanie wdrożony. Administratorów, którzy wykryli oznaki wykorzystania luk, poproszono o kontakt z CERT Polska.

Po doniesieniach o krytycznych problemach z PHP strony rządowe wyłączano także w Finlandii, Niderlandach, Japonii i Australii. W środę część użytkowników nie miała również dostępu do niektórych sekcji Wikipedii.

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