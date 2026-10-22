波兰因 PHP 严重漏洞暂时关闭部分 BIP 网站——RMF24

波兰中央信息技术中心因 PHP 存在严重漏洞，暂时关闭了部分公共信息公告（BIP）网站。RMF24 报道称，该消息援引了波兰数字化部的信息。

漏洞影响 PHP 5.4 及以上版本

CERT Polska 团队警告称，PHP 存在严重安全缺陷。大量网站和内容管理系统使用 PHP，包括 WordPress、Joomla 和 WooCommerce。根据波兰数字化部的数据，这些漏洞可能使攻击者通过内存管理机制中的错误，远程执行任意系统命令。

该问题影响从 5.4 开始的所有 PHP 版本。该部门表示，安装已修复的软件版本是有效的防护措施，并呼吁网站管理员紧急更新 PHP。

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并非所有 BIP 网站都无法访问

临时限制仅涉及在集中公共信息访问系统（SSDIP）中运行的页面，其中包括 ssdip.bip.gov.pl 服务。该系统使政府机构能够运营自己的 BIP 网站。该部解释说，关闭服务是实施防护措施并确保服务安全运行所必需的。

副总理兼数字化部长克日什托夫·加夫科夫斯基表示，联合网络安全行动中心已举行会议并制定了一项将予以实施的行动计划。发现漏洞被利用迹象的管理员被要求联系 CERT Polska。

在有关 PHP 严重问题的消息传出后，芬兰、荷兰、日本和澳大利亚的政府网站也曾被关闭。周三，部分用户也无法访问维基百科的某些栏目。

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