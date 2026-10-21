Francuski operator telekomunikacyjny Orange poinformował w środę, 21 października, o incydencie, który wpłynął na jego sieć komórkową we Francji. Według oceny spółki klienci w całym kraju doświadczyli z tego powodu znacznych zakłóceń w usługach mobilnych. 21 października poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Zgłoszenia problemów

Downdetector, który śledzi awarie poprzez agregowanie komunikatów o statusie z kilku źródeł, pokazał w środę rano dziesiątki tysięcy zgłoszeń problemów z usługami mobilnymi Orange we Francji. Dane te dotyczyły środowego poranka, kiedy Orange również potwierdził znaczne zakłócenia.

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Prace nad przywróceniem usług

Rzecznik Orange w oświadczeniu dla Reutersa poinformował, że zespoły techniczne ustalają przyczynę incydentu i pracują nad przywróceniem usług. W chwili wydania tego oświadczenia spółka wiązała zakrojone na szeroką skalę zakłócenia właśnie z incydentem w sieci komórkowej we Francji.

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