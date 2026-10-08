Науковці дослідили раніше невідомого прісноводного протиста Oligohymenophorea sp. PL0344, зібраного у ставку в Оксфордських університетських парках в Англії, та виявили незвичний спосіб зчитування генетичної інформації. Аналіз геному вказав, що у цього організму два кодони, які зазвичай сигналізують про завершення синтезу білка, набули інших функцій: TAA кодує лізин, а TAG — глутамінову кислоту.

Як повідомляє ScienceDaily, відкриття зробили під час тестування методу секвенування ДНК, придатного для аналізу дуже малих зразків генетичного матеріалу, потенційно навіть однієї клітини. Дослідники з Earlham Institute та групи професора Томаса Річардса з Оксфордського університету спершу прагнули вдосконалити інструменти для вивчення організмів, які важко вирощувати в лабораторії.

Незвичне значення кодонів

Під час синтезу білка рибосома зчитує послідовність РНК трійками нуклеотидів — кодонами. Зазвичай UAA, UAG і UGA є стоп-кодонами: вони вказують, що білковий ланцюг потрібно завершити. У ДНК цим сигналам відповідають TAA, TAG і TGA.

Відомо, що в деяких інфузорій стоп-кодони можуть бути перепризначені для кодування амінокислот. Однак TAA і TAG у таких випадках зазвичай змінювали значення разом та відповідали одній амінокислоті. У PL0344, за даними геномного аналізу, ці кодони кодують різні амінокислоти, тоді як TGA залишився єдиним звичайним сигналом завершення синтезу білка. Результати дослідження опублікували у журналі PLOS Genetics у жовтні 2023 року.

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Ознаки роботи нового генетичного коду

Дослідники виявили в геномі протиста гени спеціалізованих транспортних РНК, пов'язаних із перепризначеними кодонами. Транспортна РНК допомагає зіставляти кодони матричної РНК із відповідними амінокислотами під час утворення білків. Це підтримало висновок, що незвична система не була наслідком помилки секвенування.

Також після ділянок ДНК, що кодують білки, вчені зафіксували велику кількість стоп-кодонів TGA. Вони можуть бути резервним механізмом зупинки, якщо рибосома продовжить зчитування після передбаченого завершення білкового ланцюга.

У грудні 2024 року команда Джеймі Макґован також повідомила про інші зміни генетичного коду в кількох лініях інфузорій. У п'яти досліджених видів UAA залишався стоп-сигналом, тоді як UAG набував значення лейцину або глутаміну. Еволюційний аналіз показав, що такі зміни виникли незалежно щонайменше тричі.

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