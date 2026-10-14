На Львівщині шахраї через сайти знайомств ошукали щонайменше 80 чоловіків

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У Стрию викрили шахрайський кол-центр, який організували троє місцевих мешканців віком 21 та 23 роки.

Вони видавали себе за жінок на сайтах знайомств і виманювали гроші в українців та іноземців.

За даними слідства, зловмисники входили в довіру до чоловіків і надсилали їм шкідливі файли під виглядом фотографій. Потім переконували увімкнути демонстрацію екрана смартфона, завдяки чому отримували паролі та доступ до онлайн-банкінгу.

Для роботи шахраї орендували дві квартири у Стрию. Вони використовували спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу до пристроїв, а також нейромережу, яка змінювала чоловічий голос на жіночий. Викрадені кошти переказували на підконтрольні рахунки.

Попередньо, від схеми постраждали щонайменше 80 чоловіків: 50 українців і 30 іноземців, зокрема громадяни Польщі, Німеччини та Грузії.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, телефони, банківські картки та готівку в різних валютах на суму близько 2 млн грн.

Трьом фігурантам повідомили про підозри у створенні шахрайської організованої групи, шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем.

Правоохоронці затримали військового, якого підозрюють у роботі на ФСБ РФ. За матеріалами справи, чоловік збирав дані про оборонні та критично важливі об’єкти для коригування масованих ударів по Києву 21–24 вересня.

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