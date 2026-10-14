Во Львовской области мошенники через сайты знакомств обманули не менее 80 мужчин
В Стрые разоблачили мошеннический колл-центр, организованный тремя местными жителями в возрасте 21 и 23 лет.
Они выдавали себя за женщин на сайтах знакомств и выманивали деньги у украинцев и иностранцев.
По данным следствия, злоумышленники входили в доверие к мужчинам и отправляли им вредоносные файлы под видом фотографий. Затем убеждали включить демонстрацию экрана смартфона, благодаря чему получали пароли и доступ к онлайн-банкингу.
Для работы мошенники арендовали две квартиры в Стрые. Они использовали специальное программное обеспечение для удаленного доступа к устройствам, а также нейросеть, которая изменяла мужской голос на женский. Похищенные средства переводили на подконтрольные счета.
Предварительно установлено, что от этой схемы пострадали не менее 80 мужчин: 50 украинцев и 30 иностранцев, в том числе граждане Польши, Германии и Грузии.
В ходе обысков правоохранители изъяли компьютеры, телефоны, банковские карты и наличные деньги в различных валютах на сумму около 2 млн грн.
Трем фигурантам сообщили о подозрениях в создании мошеннической организованной группы, мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.
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