Во Львовской области мошенники через сайты знакомств обманули не менее 80 мужчин

В Стрые разоблачили мошеннический колл-центр, организованный тремя местными жителями в возрасте 21 и 23 лет.

Они выдавали себя за женщин на сайтах знакомств и выманивали деньги у украинцев и иностранцев.

По данным следствия, злоумышленники входили в доверие к мужчинам и отправляли им вредоносные файлы под видом фотографий. Затем убеждали включить демонстрацию экрана смартфона, благодаря чему получали пароли и доступ к онлайн-банкингу.

Для работы мошенники арендовали две квартиры в Стрые. Они использовали специальное программное обеспечение для удаленного доступа к устройствам, а также нейросеть, которая изменяла мужской голос на женский. Похищенные средства переводили на подконтрольные счета.

Предварительно установлено, что от этой схемы пострадали не менее 80 мужчин: 50 украинцев и 30 иностранцев, в том числе граждане Польши, Германии и Грузии.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютеры, телефоны, банковские карты и наличные деньги в различных валютах на сумму около 2 млн грн.

Трем фигурантам сообщили о подозрениях в создании мошеннической организованной группы, мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

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