Резонансний арешт у Техасі міг спровокувати жорстоке вбивство мільйонерки в Одесі

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На початку вересня в Одесі була вбита 49-річна жінка. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про Анжелу Кривицьку – вдову Кирила Кривицького, засновника відомого в місті спортклубу «ТАЙГЕР», який раптово помер у 2022 році.



Імперія Кривицьких



«Після смерті чоловіка Анжела стала одноосібним бенефіціаром солідної бізнес-структури. Згідно з матеріалами суду, її активи на момент загибелі складали елітний автопарк, дев'ять об'єктів нерухомості (включно з квартирами на вулиці Рєпіна та великим житловим будинком), просторі земельні ділянки та 100% ПП «СК дзюдо «Тайгер» із комерційними площами на вулиці Середньофонтанській. Крім того, вона володіла великими частками (від 37% до 50%) у компаніях «ВІСТА МАРЕ», яким належить дорога одеська земля», – про це повідомляє інформаційний канал «Криміналіст».

Ще у 2033/2024 рр. Анжела розпочала процес реалізації частини активів – у ЗМІ фігурував продаж маєтку за мільйони доларів. Сини, старший Артур і молодший Тігран, після смерті батька були відправлені до США, а виручені кошти акумулювалися безпосередньо у матері.

«Ми не можемо до рішення суду прямо стверджувати про мотиви цього злочину. Проте, якщо зіставити хронологію подій, вибудовується жорсткий логічний ланцюжок. Щоб зрозуміти, що сталося в Одесі 11 вересня, потрібно подивитися на події перших днів осені у США», – повідомляє канал.

Арешт у США



У штаті Техас ФБР та місцеві шерифи розслідують схему крадіжки дорогоцінних металів. У цій справі було заарештовано 28-річного Артура Кривицького — старшого сина вбитої Анжели Кривицької.

За даними американських слідчих, Артур за підробленими документами перехоплював у кур’єрів FedEx посилки з інвестиційними золотими та срібними монетами. В одному з доведених епізодів вартість викраденого становила $17 400. Під час обшуку його будинку у Вудлендсі правоохоронці виявили значну кількість краденого. Артуру загрожує тривалий термін ув’язнення за федеральними обвинуваченнями у шахрайстві та крадіжці особистих даних.

«У вересні 2026 року дружина заарештованого у США Артура почала екстрено вимагати від своєї свекрухи, Анжели Кривицької, фінансової допомоги. Жінка, ймовірно, не бажаючи продавати ключові активи з дисконтом, відмовилася надавати потрібні суми у визначені терміни. Як припускають слідчі, саме тоді у двоюрідної сестри дружини Артура дозрів план усунення власниці активів. Мотив очевидний – смерть Анжели запускала механізм успадкування та дозволяла довіреним особам Артура взяти активи компаній під свій фактичний контроль», – пише «Криміналіст».

Підготовка до злочину розпочалася заздалегідь. 5 вересня підозрювана забрала речі дружини Артура та залишила їх в ательє на першому поверсі будинку на вулиці Суднобудівній. Потім вона повідомила Анжелі, що 11 вересня о 15:00 потрібно забрати речі, нібито для відправлення поштою до США.

10 вересня підозрювана залучила свою сестру, попросивши її сховати змінний одяг неподалік місця майбутнього злочину. Наступного дня вона переодягнулася у схований одяг і чекала на Анжелу в під’їзді. Коли 49-річна жінка зайшла до будинку, нападниця завдала їй дев’ять ударів ножем у спину, після чого ще близько 30 ударів у голову, шию, спину та груди. На руках загиблої виявили глибокі порізи, характерні для спроб захиститися від ударів. Жінка померла від масивної крововтрати.

Слідство вважає, що до приховування злочину могли бути причетні кілька членів родини. Правоохоронці встановлюють усі обставини вбивства та роль кожного з фігурантів.

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