Na początku września w Odessie zamordowano 49-letnią kobietę. Według lokalnych mediów chodzi o Angelę Krywycką – wdowę po Cyrylu Krywyckim, założycielu znanego w mieście klubu sportowego „TAIGER”, który zmarł nagle w 2022 roku.



Imperium Krywyckich



„Po śmierci męża Anzhela stała się jedyną beneficjentką pokaźnej struktury biznesowej. Zgodnie z materiałami sądowymi jej aktywa w chwili śmierci obejmowały elitarną flotę samochodową, dziewięć nieruchomości (w tym mieszkania przy ulicy Repina oraz duży budynek mieszkalny), rozległe działki oraz 100% udziałów w spółce „SK Judo „Tiger” z powierzchniami komercyjnymi przy ulicy Seredniofontanskiej. Ponadto posiadała znaczne udziały (od 37% do 50%) w spółkach „VISTA MARE”, którym należy cenna ziemia w Odessie” – informuje o tym kanał informacyjny „Kryminalist”.

Już w latach 2033/2024 Angela rozpoczęła proces sprzedaży części aktywów – w mediach pojawiły się informacje o sprzedaży majątku za miliony dolarów. Synowie, starszy Artur i młodszy Tigran, po śmierci ojca zostali wysłani do USA, a uzyskane środki trafiły bezpośrednio do matki.

„Nie możemy, przed wydaniem wyroku przez sąd, jednoznacznie stwierdzić, jakie były motywy tej zbrodni. Jednak jeśli zestawimy chronologię wydarzeń, wyłania się spójny łańcuch logiczny. Aby zrozumieć, co wydarzyło się w Odessie 11 września, należy przyjrzeć się wydarzeniom z pierwszych dni jesieni w USA” – informuje kanał.

Aresztowanie w USA



W stanie Teksas FBI i lokalni szeryfowie prowadzą śledztwo w sprawie kradzieży metali szlachetnych. W tej sprawie aresztowano 28-letniego Artura Krywyckiego – starszego syna zamordowanej Anżeli Krywyckiej.

Według danych amerykańskich śledczych Artur, posługując się sfałszowanymi dokumentami, przechwytywał od kurierów FedEx przesyłki zawierające inwestycyjne złote i srebrne monety. W jednym z udowodnionych przypadków wartość skradzionych przedmiotów wyniosła 17 400 dolarów. Podczas przeszukania jego domu w Woodlands funkcjonariusze organów ścigania znaleźli znaczną ilość skradzionych przedmiotów. Arturowi grozi długoletnia kara pozbawienia wolności w związku z federalnymi zarzutami oszustwa i kradzieży danych osobowych.

„We wrześniu 2026 roku żona aresztowanego w USA Artura zaczęła pilnie domagać się od swojej teściowej, Anżyli Krywieckiej, pomocy finansowej. Kobieta, prawdopodobnie nie chcąc sprzedawać kluczowych aktywów po obniżonej cenie, odmówiła przekazania wymaganych kwot w wyznaczonych terminach. Jak przypuszczają śledczy, właśnie wtedy u kuzynki żony Artura dojrzał plan pozbycia się właścicielki aktywów. Motyw jest oczywisty – śmierć Anżeli uruchamiała proces dziedziczenia i pozwalała zaufanym osobom Artura przejąć faktyczną kontrolę nad aktywami spółek” – pisze „Kryminalista”.

Przygotowania do przestępstwa rozpoczęły się z wyprzedzeniem. 5 września podejrzana zabrała rzeczy żony Artura i zostawiła je w pracowni na parterze budynku przy ulicy Sudnobudywnej. Następnie poinformowała Angelę, że 11 września o godz. 15:00 należy odebrać rzeczy, rzekomo w celu wysłania ich pocztą do USA.

10 września podejrzana poprosiła swoją siostrę o ukrycie ubrania na zmianę w pobliżu miejsca przyszłego przestępstwa. Następnego dnia przebrała się w ukryte ubranie i czekała na Angelę w klatce schodowej. Kiedy 49-letnia kobieta weszła do budynku, napastniczka zadała jej dziewięć ciosów nożem w plecy, a następnie około 30 ciosów w głowę, szyję, plecy i klatkę piersiową. Na rękach ofiary stwierdzono głębokie rany cięte, charakterystyczne dla prób obrony przed ciosami. Kobieta zmarła w wyniku rozległej utraty krwi.

Śledztwo wskazuje, że w zatuszowaniu zbrodni mogło brać udział kilku członków rodziny. Organy ścigania ustalają wszystkie okoliczności zabójstwa oraz rolę każdej z osób zamieszanych w sprawę.

Przypomnijmy, że w zachodniej części Sydney w Australii dwóm 16-latkom i jednemu 14-latkowi postawiono zarzuty w sprawie domniemanego zabójstwa studenta uniwersytetu Marko Tapia.

Rosyjskie służby specjalne przez kilka miesięcy przygotowywały zabójstwa znanych działaczy opozycyjnych: Garry'ego Kasparowa, Ilji Ponomariowa i Władimira Kara-Murzy. Według danych gazety „El Mundo” planowano ich likwidację na terytorium Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej.

Sąd okręgowy w mieście Mito w Japonii skazał 29-letniego Takumi Ouchi na 20 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojej byłej dziewczyny, 31-letniej mistrzyni stylizacji paznokci Haruki Komatsumoto.

Czytaj nas na