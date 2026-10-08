Громкий арест в Техасе мог спровоцировать жестокое убийство миллионерши в Одессе

В начале сентября в Одессе была убита 49-летняя женщина. По данным местных СМИ, речь идет об Анжеле Кривицкой — вдове Кирилла Кривицкого, основателя известного в городе спортклуба «ТАЙГЕР», который внезапно скончался в 2022 году.



Империя Кривицких



«После смерти мужа Анжела стала единоличным бенефициаром солидной бизнес-структуры. Согласно материалам суда, её активы на момент гибели составляли элитный автопарк, девять объектов недвижимости (включая квартиры на улице Репина и большой жилой дом), просторные земельные участки и 100% ЧП «СК дзюдо «Тайгер» с коммерческими площадями на улице Среднефонтанской. Кроме того, она владела крупными долями (от 37% до 50%) в компаниях «ВИСТА МАРЕ», которым принадлежит дорогая одесская земля», — об этом сообщает информационный канал «Криминалист».

Еще в 2033/2024 гг. Анжела начала процесс реализации части активов — в СМИ фигурировала продажа поместья за миллионы долларов. Сыновья, старший Артур и младший Тигран, после смерти отца были отправлены в США, а вырученные средства аккумулировались непосредственно у матери.

«Мы не можем до вынесения решения суда прямо утверждать о мотивах этого преступления. Однако, если сопоставить хронологию событий, вырисовывается четкая логическая цепочка. Чтобы понять, что произошло в Одессе 11 сентября, нужно взглянуть на события первых дней осени в США», — сообщает канал.

Арест в США



В штате Техас ФБР и местные шерифы расследуют схему кражи драгоценных металлов. По этому делу был арестован 28-летний Артур Кривицкий — старший сын убитой Анжелы Кривицкой.

По данным американских следователей, Артур по поддельным документам перехватывал у курьеров FedEx посылки с инвестиционными золотыми и серебряными монетами. В одном из доказанных эпизодов стоимость похищенного составила $17 400. Во время обыска его дома в Вудлендсе правоохранители обнаружили значительное количество похищенного. Артуру грозит длительный срок лишения свободы по федеральным обвинениям в мошенничестве и краже личных данных.

«В сентябре 2026 года жена арестованного в США Артура начала срочно требовать от своей свекрови, Анжелы Кривицкой, финансовой помощи. Женщина, вероятно, не желая продавать ключевые активы с дисконтом, отказалась предоставлять необходимые суммы в установленные сроки. Как предполагают следователи, именно тогда у двоюродной сестры жены Артура созрел план устранения владелицы активов. Мотив очевиден – смерть Анжелы запускала механизм наследования и позволяла доверенным лицам Артура взять активы компаний под свой фактический контроль», – пишет «Криминалист».

Подготовка к преступлению началась заранее. 5 сентября подозреваемая забрала вещи жены Артура и оставила их в ателье на первом этаже дома на улице Судостроительной. Затем она сообщила Анжеле, что 11 сентября в 15:00 нужно забрать вещи, якобы для отправки по почте в США.

10 сентября подозреваемая привлекла свою сестру, попросив её спрятать сменную одежду неподалеку от места будущего преступления. На следующий день она переоделась в спрятанную одежду и ждала Анжелу в подъезде. Когда 49-летняя женщина вошла в дом, нападающая нанесла ей девять ударов ножом в спину, после чего еще около 30 ударов в голову, шею, спину и грудь. На руках погибшей обнаружили глубокие порезы, характерные для попыток защититься от ударов. Женщина скончалась от массивной кровопотери.

Следствие считает, что к сокрытию преступления могли быть причастны несколько членов семьи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства убийства и роль каждого из фигурантов.

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