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Засідання заплановане на понеділок, 23 листопада. Члени Ради Безпеки ООН обговорять російську агресію проти України.

Головуватиме на засіданні президент Латвії Едгарс Рінкевичс, оскільки його країна виконує функції голови в Раді Безпеки ООН у листопаді.

Зустріч розпочнеться о 10:00 за нью-йоркським часом (17:00 за Києвом).

Джерело: Укрінформ

Раніше ООН назвала удар по школі в Комишувасі однією з найсмертоносніших атак на цивільних.

Росія намагається отримати керівні посади в телекомунікаційній структурі ООН.

9 листопада постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Організацію не поширювати неперевірені російські заяви про загибель цивільних на території РФ.

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