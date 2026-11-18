Совет Безопасности ООН проведет заседание высокого уровня, посвященное войне России против Украины
Заседание запланировано на понедельник, 23 ноября. Члены Совета Безопасности ООН обсудят российскую агрессию против Украины.
Заседание будет вести президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, поскольку его страна исполняет обязанности председателя в Совете Безопасности ООН в ноябре.
Встреча начнётся в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по киевскому времени).
Источник: Укринформ
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