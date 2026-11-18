Заседание запланировано на понедельник, 23 ноября. Члены Совета Безопасности ООН обсудят российскую агрессию против Украины.

Заседание будет вести президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, поскольку его страна исполняет обязанности председателя в Совете Безопасности ООН в ноябре.

Встреча начнётся в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по киевскому времени).

Источник: Укринформ

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