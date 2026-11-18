Posiedzenie zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada. Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ omówią rosyjską agresję wobec Ukrainy.

Posiedzeniu przewodniczyć będzie prezydent Łotwy Edgars Rinkevičs, ponieważ jego kraj pełni w listopadzie funkcję przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00 czasu nowojorskiego (17:00 czasu kijowskiego).

Źródło: Ukrinform

Wcześniej ONZ określiła atak na szkołę w Komyshuwasi jako jeden z najbardziej śmiercionośnych ataków na ludność cywilną.

Rosja stara się uzyskać stanowiska kierownicze w strukturach telekomunikacyjnych ONZ.

9 listopada stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Andrij Melnyk wezwał Organizację, by nie rozpowszechniała niepotwierdzonych rosyjskich oświadczeń dotyczących ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej na terytorium Federacji Rosyjskiej.

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