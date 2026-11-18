Rada Bezpieczeństwa ONZ zorganizuje posiedzenie wysokiego szczebla poświęcone wojnie Rosji przeciwko Ukrainie
Posiedzenie zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada. Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ omówią rosyjską agresję wobec Ukrainy.
Posiedzeniu przewodniczyć będzie prezydent Łotwy Edgars Rinkevičs, ponieważ jego kraj pełni w listopadzie funkcję przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00 czasu nowojorskiego (17:00 czasu kijowskiego).
Źródło: Ukrinform
Wcześniej ONZ określiła atak na szkołę w Komyshuwasi jako jeden z najbardziej śmiercionośnych ataków na ludność cywilną.
Rosja stara się uzyskać stanowiska kierownicze w strukturach telekomunikacyjnych ONZ.
9 listopada stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Andrij Melnyk wezwał Organizację, by nie rozpowszechniała niepotwierdzonych rosyjskich oświadczeń dotyczących ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej na terytorium Federacji Rosyjskiej.