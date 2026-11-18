位于基辅州、距离首都约50公里的乌克兰卡市，供暖季至今尚未开始。 当地居民家中的室温降至+11度，由于寒冷和湿度过高，窗户和墙壁上都长出了霉斑。

该市毗邻一座热电厂，该电厂因俄罗斯的袭击而遭受了严重破坏。人们不得不依靠电暖器取暖，但由于供电问题，这并非总是可行。

阿纳斯塔西娅与11岁的女儿一起住在14层高的公寓楼里。据她介绍，供暖本应在10月15日就开启，但截至11月18日，暖气片依然冰冷。 室温约为+11度。

为了至少能稍微暖和一点，这位女士晚上会打开电暖器。然而，它的功率不足以让整个房间完全暖和起来。

“电暖器整晚只能让房间温度上升2度，”阿纳斯塔西娅说道。

由于室内温度过低，连洗澡都变得困难。浴室始终很冷，因此洗澡前不得不等待，直到房间稍微暖和一点。

孩子们在寒冷的学校上课也成了一个单独的问题。据阿纳斯塔西娅说，最近学生们被转移到了更温暖的避难所上课。

此外，市内的变电站经常发生故障，导致居民长时间断电。特别是11月8日至11日期间，供电时间仅有几小时。

内莉亚居住的邻近楼房情况也类似。由于暖气片冰冷且窗户上凝结水珠，她家公寓里开始出现霉斑。 这位女士指出，这个问题在乌克兰卡的许多居民中都很普遍：有些住户的窗户上长了霉菌，有些住户的霉菌已经蔓延到了房间的墙壁上。

“暖气片很冷。如果看看脸书上的帖子，不仅是我遇到这种情况，很多人家里都出现了霉菌。 在没有供暖的情况下，根本没法清除霉菌。我这里至少还只是窗户上长霉，而其他人家房间里已经长满了，”内莉亚说道。

居民们还对当地政府缺乏明确说明感到担忧。大家不清楚供暖何时能恢复，也不知道该做哪些准备。

“真希望至少能有点头绪，知道该做哪些准备。大家不知道该期待什么，也不知道该做哪些准备。正因为缺乏信息，大家就开始自己瞎猜了，就像人们常说的，”内莉亚说道。

另一位市民阿廖娜也抱怨公寓里温度太低。她展示了镜子上长霉和窗户上结露的照片。

据这位女士介绍，电暖器也无法正常使用。由于电网问题，特别是变电站的问题，存在发生事故的风险。

“非常冷。我们虽然有取暖器，但因为电网系统无法承受，导致电路开始短路起火。所以使用取暖器还真是个大问题，”阿廖娜说道。

乌克兰卡市总人口约为1.8万人。市内共有60多栋多户住宅楼。

市长亚历山大·图伦科解释说，没有集中供暖是因为位于该市附近的一座热电厂遭受了严重损坏。

据他介绍，要保障乌克兰卡市的供暖，必须新建一座锅炉房。然而，其造价超过了整个社区的年度预算，因此地方政府无力独自承担建设费用。

“要保障全市供暖，就必须建造一座锅炉房。但这笔资金不在我们掌控之中，我们没有这笔资金。这需要国家拨款。这样一座锅炉房的造价甚至超过了全市一年的预算，”亚历山大·图伦科说道。

目前，医疗机构、学校和幼儿园的供暖问题已得到解决。为此，当地安装了固体燃料锅炉。这些锅炉需逐步向主供热管网输送热量，以防止管道冻结。

“我们正在建设的设施，甚至不能算作替代热源，而只是应急措施。因为这并不便宜。 我们正在安装木柴锅炉，并将逐步向主供热管网输送热量，以防止管道冻结，”乌克兰卡市市长说道。

关于多户住宅替代供暖的问题，目前正由基辅州军事行政当局进行研究。乌克兰卡市议会议员阿列夫蒂娜·什马格尔透露了这一消息。

“目前基辅州军事行政当局正在推进该项目，但何时能落实尚不清楚。他们采取的是‘先规划、后建设’的模式。具体时间表尚不明确，”这位市议员指出。

“公共电视台”已联系基辅州军事行政管理局，就项目实施时间表以及乌克兰卡恢复供暖的前景寻求置评。截至发稿时，尚未收到回复。

因此，乌克兰卡多户住宅集中供暖恢复的确切时间仍不明朗。在地方政府和州行政当局研究为该市保障供暖的方案期间，居民们仍在自家屋内忍受着严寒。

当地居民向“公共电视台”讲述了乌克兰卡镇的严峻状况。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月13日与政府官员举行了视频会议，会上讨论了恢复居民楼供电及接入供暖系统的情况。

从11月18日（周三）起，基辅左岸区部分建筑将暂时停供暖气。停供原因是热主干管正在进行安装施工，该工程属于备用供热系统建设的一部分。 基辅市国家行政管理局承诺将尽快完成施工，以恢复供暖。

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