W mieście Ukrainka w obwodzie kijowskim, położonym około 50 kilometrów od stolicy, sezon grzewczy wciąż się nie rozpoczął. W mieszkaniach lokalnych mieszkańców temperatura spada do +11 stopni, a z powodu zimna i podwyższonej wilgotności na oknach i ścianach pojawia się pleśń.

Miasto znajduje się w pobliżu jednej z elektrociepłowni, która uległa znacznym zniszczeniom w wyniku rosyjskich ataków. Mieszkańcy są zmuszeni ogrzewać się grzejnikami elektrycznymi, jednak z powodu problemów z dostawami prądu nie zawsze jest to możliwe.

Anastazja mieszka w 14-piętrowym budynku wraz z 11-letnią córką. Jak twierdzi, ogrzewanie miało zostać włączone już 15 października, jednak na dzień 18 listopada grzejniki pozostają zimne. Temperatura w mieszkaniu wynosi około +11 stopni.

Aby choć trochę się ogrzać, kobieta włącza na noc grzejnik. Jednak jego moc nie wystarcza, by w pełni ogrzać pokój.

„Grzejnik w ciągu nocy podnosi temperaturę w pokoju zaledwie o 2 stopnie” – mówi Anastazja.

Z powodu niskiej temperatury w mieszkaniu trudno jest nawet wziąć prysznic. Łazienka pozostaje zimna, dlatego przed kąpielą trzeba czekać, aż pomieszczenie choć trochę się ogrzeje.

Osobnym problemem stała się nauka dzieci w zimnych szkołach. Według Anastazji ostatnio uczniów przenoszą do schronów, gdzie jest cieplej.

Ponadto w mieście regularnie dochodzi do awarii podstacji transformatorowych, przez co mieszkańcy na długo pozostają bez prądu. W szczególności od 8 do 11 listopada prąd dostarczano tylko na kilka godzin.

Podobna sytuacja panuje w sąsiednim budynku, w którym mieszka Nelia. Z powodu zimnych grzejników i kondensacji na oknach w jej mieszkaniu zaczęła pojawiać się pleśń. Kobieta zauważa, że problem ten dotyczy wielu mieszkańców Ukrainki: w niektórych mieszkaniach grzyb pojawia się na oknach, w innych rozprzestrzenia się już na ściany pokoi.

„Grzejniki są zimne. Jeśli poczytać na Facebooku, to nie tylko u mnie jest taka sytuacja, ale masowo u ludzi z pleśnią. Nie ma możliwości pozbycia się jej, dopóki nie ma ogrzewania. U mnie przynajmniej jest tylko na oknach. A u innych już w pokojach” – opowiada Nelia.

Mieszkańców niepokoi również brak jasnych wyjaśnień ze strony lokalnych władz. Ludzie nie rozumieją, kiedy zostanie przywrócone ogrzewanie i na co powinni się przygotować.

„Chciałoby się mieć choćby jakieś pojęcie, na co się przygotować. Ludzie nie wiedzą, czego się spodziewać, na co się przygotować. Ponieważ brakuje informacji, wszyscy zaczynają sobie coś domyślać, jak to się mówi” — mówi Nelia.

Kolejna mieszkanka miasta, Alona, również skarży się na niską temperaturę w mieszkaniu. Pokazała zdjęcia pleśni na lustrze i kondensatu na oknach.

Według kobiety nie da się też w pełni korzystać z grzejników elektrycznych. Z powodu problemów z siecią elektryczną, a zwłaszcza z podstacjami transformatorowymi, istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych.

„Jest bardzo zimno. Mamy grzejnik, ale ponieważ instalacja tego nie wytrzymuje, wszystko zaczyna się palić. Dlatego z grzejnikami mamy spory problem” – opowiada Alona.

W sumie w Ukraince mieszka około 18 tysięcy osób. W mieście znajduje się ponad 60 budynków wielorodzinnych.

Burmistrz Oleksandr Turenko tłumaczy brak scentralizowanego ogrzewania znacznymi uszkodzeniami jednej z elektrociepłowni położonej w pobliżu miasta.

Według niego, aby zapewnić Ukraince ogrzewanie, konieczne jest wybudowanie nowej kotłowni. Jednak jej koszt przekracza roczny budżet całej gminy, dlatego władze lokalne nie są w stanie samodzielnie sfinansować budowy.

„Aby zapewnić miastu ogrzewanie, trzeba zbudować kotłownię. A to nie są nasze środki, nie dysponujemy takimi funduszami. To już środki państwowe. Koszt takiej kotłowni przewyższa roczny budżet całego miasta” – opowiada Oleksandr Turenko.

Obecnie udało się zapewnić ogrzewanie w placówkach medycznych, szkołach i przedszkolach. W tym celu instalowane są kotły na paliwo stałe. Muszą one stopniowo dostarczać ciepło do sieci głównej, aby zapobiec zamarzaniu rur.

„To, co budujemy, nie będzie nawet alternatywnym źródłem, ale awaryjnym. Bo nie jest to tanie. Instalujemy kotły na palety i będziemy stopniowo wprowadzać ciepło do sieci głównej, aby rury nie zamarzły” – mówi burmistrz Ukrainki.

Kwestią alternatywnego ogrzewania budynków wielorodzinnych zajmuje się obecnie Kijowska Okręgowa Administracja Wojskowa. Poinformowała o tym radna miejska Ukrainki Alevtina Szmagiel.

„Obecnie KOVA pracuje nad projektem, ale nie wiadomo, kiedy zostanie on zrealizowany. Postanowiono działać zgodnie z zasadą »zaprojektuj – zbuduj«. Terminy nie są znane” — zaznacza radna.

„Suspilne” zwróciło się do Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej z prośbą o komentarz dotyczący terminów realizacji projektu oraz perspektyw przywrócenia dostaw ciepła w Ukraince. W momencie publikacji nie otrzymano jeszcze odpowiedzi.

W związku z tym dokładne terminy przywrócenia centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w Ukraince pozostają nieznane. Podczas gdy lokalne władze i administracja obwodowa analizują możliwości zapewnienia miastu ciepła, mieszkańcy nadal zmagają się z zimnem we własnych domach.

O trudnej sytuacji w Ukraince mieszkańcy opowiedzieli stacji „Suspilne”.

Przypomnijmy, że 13 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził telekonferencję z członkami rządu, podczas której omówiono sytuację związaną z przywróceniem prądu do budynków mieszkalnych oraz podłączeniem ich do ogrzewania.

Od środy, 18 listopada, część budynków w dzielnicy Lewobrzeżnej w Kijowie zostanie tymczasowo pozbawiona ogrzewania. Ogrzewanie zostanie wyłączone z powodu prac montażowych na magistrali grzewczej, prowadzonych w ramach budowy systemów rezerwowego zaopatrzenia w ciepło. W KMDA obiecują wykonać prace jak najszybciej, aby przywrócić dostawy ciepła.

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