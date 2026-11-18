Kijowska kolejka okrężna wprowadzi 16 dodatkowych kursów
Od 18 do 20 listopada pociąg okrężny w Kijowie będzie kursował zgodnie ze zaktualizowanym rozkładem jazdy. W celu usprawnienia połączeń między prawym a lewym brzegiem stolicy przewidziano 16 dodatkowych kursów.
Pociągi będą kursować po półpętli Počajna – Darnyca – Wydubycze oraz Wydubycze – Darnyca – Počajna, zatrzymując się na wszystkich stacjach pośrednich.
Od 18 do 20 listopada, oprócz 96 podstawowych kursów na pełnym obwodzie, będzie kursować jeszcze 16 dodatkowych – osiem w godzinach porannego szczytu i osiem w godzinach wieczornego szczytu.
„Dodatkowe kursy pociągu okrężnego stanowią wygodną alternatywę w godzinach szczytu, pozwalającą szybko dotrzeć do lub z stacji niebieskiej („Pocajna”) i zielonej („Wydubicze”) linii metra” – czytamy w komunikacie.
Pocajna – Darnyca – Wydubicze
Przejazdy wieczorne (18–20 listopada)
- D10: Počajna 16:59 – Darnyca 17:26 – 17:34 – Wydubycze 17:45
- D12: Počajna 17:59 – Darnyca 18:24 – 18:32 – Wydubicze 18:44
- D14: Počajna 18:59 – Darnyca 19:24 – 19:34 – Wydubicze 19:46
- D16: Počajna 19:59 – Darnyca 20:24 – 20:32 – Wydubicze 20:42
Poranne kursy (18–20 listopada)
- D02: Počajna 05:59 – Darnyca 06:24 – 06:32 – Wydubicze 06:44
- D04: Počajna 06:59 – Darnyca 07:24 – 07:32 – Wydubicze 07:44
- D06: Počajna 07:59 – Darnyca 08:24 – 08:32 – Wydubicze 08:44
- D08: Počajna 08:59 – Darnyca 09:24 – 09:32 – Wydubicze 09:44
Wydubicze – Darnyca – Počajna
Kursy wieczorne (18–20 listopada)
- D09: Wydubicze 17:00 – Darnyca 17:11 – 17:19 – Poczajna 17:44
- D11: Wydubicze 17:53 – Darnyca 18:04 – 18:17 – Poczajna 18:44
- D13: Wydubicze 18:55 – Darnyca 19:07 – 19:17 – Poczajna 19:43
- D15: Wydubicze 19:58 – Darnyca 20:10 – 20:18 – Poczajna 20:45
Poranne kursy (18–20 listopada)
- D01: Wydubicze 05:52 – Darnyca 06:06 – 06:16 – Poczajna 06:44
- D03: Wydubicze 06:52 – Darnyca 07:06 – 07:16 – Počajna 07:44
- D05: Wydubicze 07:52 – Darnyca 08:04 – 08:16 – Poczajna 08:44
- D07: Wydubicze 08:52 – Darnyca 09:04 – 09:17 – Poczajna 09:44
Źródło: Kyiv City Express
Przypominamy, że na Moście Południowym w Kijowie częściowo przywrócono ruch.
Ponadto w Kijowie przywrócono ruch pociągów na zielonej linii metra.
Wcześniej, po ataku rakietowym, ruch pociągów na zielonej linii metra został wstrzymany.