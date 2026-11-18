Od 18 do 20 listopada pociąg okrężny w Kijowie będzie kursował zgodnie ze zaktualizowanym rozkładem jazdy. W celu usprawnienia połączeń między prawym a lewym brzegiem stolicy przewidziano 16 dodatkowych kursów.

Pociągi będą kursować po półpętli Počajna – Darnyca – Wydubycze oraz Wydubycze – Darnyca – Počajna, zatrzymując się na wszystkich stacjach pośrednich.

Od 18 do 20 listopada, oprócz 96 podstawowych kursów na pełnym obwodzie, będzie kursować jeszcze 16 dodatkowych – osiem w godzinach porannego szczytu i osiem w godzinach wieczornego szczytu.

„Dodatkowe kursy pociągu okrężnego stanowią wygodną alternatywę w godzinach szczytu, pozwalającą szybko dotrzeć do lub z stacji niebieskiej („Pocajna”) i zielonej („Wydubicze”) linii metra” – czytamy w komunikacie.

Pocajna – Darnyca – Wydubicze

Przejazdy wieczorne (18–20 listopada)

D10: Počajna 16:59 – Darnyca 17:26 – 17:34 – Wydubycze 17:45

D12: Počajna 17:59 – Darnyca 18:24 – 18:32 – Wydubicze 18:44

D14: Počajna 18:59 – Darnyca 19:24 – 19:34 – Wydubicze 19:46

D16: Počajna 19:59 – Darnyca 20:24 – 20:32 – Wydubicze 20:42

Poranne kursy (18–20 listopada)

D02: Počajna 05:59 – Darnyca 06:24 – 06:32 – Wydubicze 06:44

D04: Počajna 06:59 – Darnyca 07:24 – 07:32 – Wydubicze 07:44

D06: Počajna 07:59 – Darnyca 08:24 – 08:32 – Wydubicze 08:44

D08: Počajna 08:59 – Darnyca 09:24 – 09:32 – Wydubicze 09:44

Wydubicze – Darnyca – Počajna

Kursy wieczorne (18–20 listopada)

D09: Wydubicze 17:00 – Darnyca 17:11 – 17:19 – Poczajna 17:44

D11: Wydubicze 17:53 – Darnyca 18:04 – 18:17 – Poczajna 18:44

D13: Wydubicze 18:55 – Darnyca 19:07 – 19:17 – Poczajna 19:43

D15: Wydubicze 19:58 – Darnyca 20:10 – 20:18 – Poczajna 20:45

Poranne kursy (18–20 listopada)

D01: Wydubicze 05:52 – Darnyca 06:06 – 06:16 – Poczajna 06:44

D03: Wydubicze 06:52 – Darnyca 07:06 – 07:16 – Počajna 07:44

D05: Wydubicze 07:52 – Darnyca 08:04 – 08:16 – Poczajna 08:44

D07: Wydubicze 08:52 – Darnyca 09:04 – 09:17 – Poczajna 09:44

Źródło: Kyiv City Express

Przypominamy, że na Moście Południowym w Kijowie częściowo przywrócono ruch.

Ponadto w Kijowie przywrócono ruch pociągów na zielonej linii metra.

Wcześniej, po ataku rakietowym, ruch pociągów na zielonej linii metra został wstrzymany.

Czytaj nas na