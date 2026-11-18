基辅环线电车将增加16趟班次
11月18日至20日，基辅环线电车将按更新后的时刻表运行。为改善首都左右两岸之间的交通连接，已增开16趟列车。
列车将运行波恰伊纳—达尔尼察—维杜比奇以及维杜比奇—达尔尼察—波恰伊纳的半环线，并停靠所有中间站点。
11月18日至20日，除96趟完整环线常规班次外，还将增开16趟列车——早高峰时段8趟，晚高峰时段8趟。
“环线电车的增开班次是高峰时段的便捷选择，可快速往返于地铁蓝线（“波恰伊纳”）和绿线（“维杜比奇”）的车站之间，”公告中写道。
波恰伊纳 – 达尔尼察 – 维杜比奇
晚间班次（11月18日至20日）
- D10：波恰伊纳 16:59 – 达尔尼察 17:26 – 17:34 – 维杜比奇 17:45
- D12：波恰伊纳 17:59 – 达尔尼察 18:24 – 18:32 – 维杜比奇 18:44
- D14：波恰伊纳 18:59 – 达尔尼察 19:24 – 19:34 – 维杜比奇 19:46
- D16：波恰伊纳 19:59 – 达尔尼察 20:24 – 20:32 – 维杜比奇 20:42
早班车（11月18日至20日）
- D02：波恰伊纳 05:59 – 达尔尼察 06:24 – 06:32 – 维杜比奇 06:44
- D04：波恰伊纳 06:59 – 达尔尼察 07:24 – 07:32 – 维杜比奇 07:44
- D06：波恰伊纳 07:59 – 达尔尼察 08:24 – 08:32 – 维杜比奇 08:44
- D08：波恰伊纳 08:59 – 达尔尼察 09:24 – 09:32 – 维杜比奇 09:44
维杜比奇 – 达尔尼察 – 波恰伊纳
晚间班次（11月18日至20日）
- D09：维杜比奇 17:00 – 达尔尼察 17:11 – 17:19 – 波恰伊纳 17:44
- D11：维杜比奇 17:53 – 达尔尼察 18:04 – 18:17 – 波恰伊纳 18:44
- D13：维杜比奇 18:55 – 达尔尼察 19:07 – 19:17 – 波恰伊纳 19:43
- D15：维杜比奇 19:58 – 达尔尼察 20:10 – 20:18 – 波恰伊纳 20:45
早班车（11月18日至20日）
- D01：维杜比奇 05:52 – 达尔尼察 06:06 – 06:16 – 波恰伊纳 06:44
- D03：维杜比奇 06:52 – 达尔尼察 07:06 – 07:16 – 波恰伊纳 07:44
- D05：维杜比奇 07:52 – 达尔尼察 08:04 – 08:16 – 波恰伊纳 08:44
- D07：维杜比奇 08:52 – 达尔尼察 09:04 – 09:17 – 波恰伊纳 09:44
提醒一下，基辅南桥已部分恢复通行。
此外，基辅地铁绿线列车也已恢复运行。
此前，在遭遇导弹袭击后，地铁绿线列车曾暂停运行。