С 18 по 20 ноября кольцевая электричка в Киеве будет курсировать по обновленному расписанию. Для улучшения сообщения между правым и левым берегами столицы предусмотрено 16 дополнительных рейсов.

Поезда будут курсировать по полукольцу Почайна – Дарница – Выдубичи и Выдубичи – Дарница – Почайна со всеми промежуточными остановками.

С 18 по 20 ноября, помимо 96 основных рейсов по полному кольцу, будут курсировать еще 16 дополнительных — восемь в утренние и восемь в вечерние часы пик.

«Дополнительные рейсы кольцевой электрички — это удобная альтернатива в час пик, чтобы быстро добраться до станций синей («Почайна») и зеленой («Выдубичи») линий метро или уехать от них», — говорится в сообщении.

Почайна – Дарница – Выдубичи

Вечерние рейсы (18–20 ноября)

Д10: Почайна 16:59 – Дарница 17:26 – 17:34 – Выдубичи 17:45

Д12: Почайна 17:59 – Дарница 18:24 – 18:32 – Выдубичи 18:44

Д14: Почайна 18:59 – Дарница 19:24 – 19:34 – Выдубичи 19:46

Д16: Почайна 19:59 – Дарница 20:24 – 20:32 – Выдубичи 20:42

Утренние рейсы (18–20 ноября)

Д02: Почайна 05:59 – Дарница 06:24 – 06:32 – Выдубичи 06:44

Д04: Почайна 06:59 – Дарница 07:24 – 07:32 – Выдубичи 07:44

Д06: Почайна 07:59 – Дарница 08:24 – 08:32 – Выдубичи 08:44

Д08: Почайна 08:59 – Дарница 09:24 – 09:32 – Выдубичи 09:44

Выдубичи – Дарница – Почайна

Вечерние рейсы (18–20 ноября)

Д09: Выдубичи 17:00 – Дарница 17:11 – 17:19 – Почайна 17:44

Д11: Выдубичи 17:53 – Дарница 18:04 – 18:17 – Почайна 18:44

Д13: Выдубичи 18:55 – Дарница 19:07 – 19:17 – Почайна 19:43

Д15: Выдубичи 19:58 – Дарница 20:10 – 20:18 – Почайна 20:45

Утренние рейсы (18 – 20 ноября)

Д01: Выдубичи 05:52 – Дарница 06:06 – 06:16 – Почайна 06:44

Д03: Выдубичи 06:52 – Дарница 07:06 – 07:16 – Почайна 07:44

Д05: Выдубичи 07:52 – Дарница 08:04 – 08:16 – Почайна 08:44

Д07: Выдубичи 08:52 – Дарница 09:04 – 09:17 – Почайна 09:44

Источник: Kyiv City Express

Напомним, что движение по Южному мосту в Киеве частично возобновлено.

Также в Киеве возобновили движение поездов по зеленой ветке метро.

До этого после ракетного обстрела движение поездов по зеленой линии метро было приостановлено.

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