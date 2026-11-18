Київська кільцева електричка запустила додатково 16 рейсів
Із 18 до 20 листопада кільцева електричка в Києві курсуватиме за оновленим графіком. Для покращення сполучення між правим і лівим берегами столиці передбачили 16 додаткових рейсів.
Поїзди курсуватимуть півкільцем Почайна – Дарниця – Видубичі та Видубичі – Дарниця – Почайна з усіма проміжними зупинками.
З 18 по 20 листопада, окрім 96 основних рейсів на повному кільці, курсуватимуть ще 16 додаткових – вісім у ранкові та вісім у вечірні пікові години.
«Додаткові рейси кільцевої електрички – це зручна альтернатива у годину пік, щоб швидко дістатися до або від станцій синьої («Почайна») та зеленої («Видубичі») гілок метро», – йдеться у повідомленні.
Почайна – Дарниця – Видубичі
Вечірні рейси (18-20 листопада)
- Д10: Почайна 16:59 – Дарниця 17:26 – 17:34 – Видубичі 17:45
- Д12: Почайна 17:59 – Дарниця 18:24 – 18:32 – Видубичі 18:44
- Д14: Почайна 18:59 – Дарниця 19:24 – 19:34 – Видубичі 19:46
- Д16: Почайна 19:59 – Дарниця 20:24 – 20:32 – Видубичі 20:42
Ранкові рейси (18 -20 листопада)
- Д02: Почайна 05:59 – Дарниця 06:24 – 06:32 – Видубичі 06:44
- Д04: Почайна 06:59 – Дарниця 07:24 – 07:32 – Видубичі 07:44
- Д06: Почайна 07:59 – Дарниця 08:24 – 08:32 – Видубичі 08:44
- Д08: Почайна 08:59 – Дарниця 09:24 – 09:32 – Видубичі 09:44
Видубичі – Дарниця – Почайна
Вечірні рейси (18-20 листопада)
- Д09: Видубичі 17:00 – Дарниця 17:11 – 17:19 – Почайна 17:44
- Д11: Видубичі 17:53 – Дарниця 18:04 – 18:17 – Почайна 18:44
- Д13: Видубичі 18:55 – Дарниця 19:07 – 19:17 – Почайна 19:43
- Д15: Видубичі 19:58 – Дарниця 20:10 – 20:18 – Почайна 20:45
Ранкові рейси (18 – 20 листопада)
- Д01: Видубичі 05:52 – Дарниця 06:06 – 06:16 – Почайна 06:44
- Д03: Видубичі 06:52 – Дарниця 07:06 – 07:16 – Почайна 07:44
- Д05: Видубичі 07:52 – Дарниця 08:04 – 08:16 – Почайна 08:44
- Д07: Видубичі 08:52 – Дарниця 09:04 – 09:17 – Почайна 09:44
Джерело: Kyiv City Express
Нагадаємо, Південним мостом у Києві частково відновили рух.
Також у Києві відновили рух поїздів зеленою гілкою метро.
До цього після ракетної атаки рух поїздів зеленою гілкою метро призупинили.