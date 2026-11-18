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Із 18 до 20 листопада кільцева електричка в Києві курсуватиме за оновленим графіком. Для покращення сполучення між правим і лівим берегами столиці передбачили 16 додаткових рейсів.

Поїзди курсуватимуть півкільцем Почайна – Дарниця – Видубичі та Видубичі – Дарниця – Почайна з усіма проміжними зупинками.

З 18 по 20 листопада, окрім 96 основних рейсів на повному кільці, курсуватимуть ще 16 додаткових – вісім у ранкові та вісім у вечірні пікові години.

«Додаткові рейси кільцевої електрички – це зручна альтернатива у годину пік, щоб швидко дістатися до або від станцій синьої («Почайна») та зеленої («Видубичі») гілок метро», – йдеться у повідомленні.

Почайна – Дарниця – Видубичі

Вечірні рейси (18-20 листопада)

Д10: Почайна 16:59 – Дарниця 17:26 – 17:34 – Видубичі 17:45

Д12: Почайна 17:59 – Дарниця 18:24 – 18:32 – Видубичі 18:44

Д14: Почайна 18:59 – Дарниця 19:24 – 19:34 – Видубичі 19:46

Д16: Почайна 19:59 – Дарниця 20:24 – 20:32 – Видубичі 20:42

Ранкові рейси (18 -20 листопада)

Д02: Почайна 05:59 – Дарниця 06:24 – 06:32 – Видубичі 06:44

Д04: Почайна 06:59 – Дарниця 07:24 – 07:32 – Видубичі 07:44

Д06: Почайна 07:59 – Дарниця 08:24 – 08:32 – Видубичі 08:44

Д08: Почайна 08:59 – Дарниця 09:24 – 09:32 – Видубичі 09:44

Видубичі – Дарниця – Почайна

Вечірні рейси (18-20 листопада)

Д09: Видубичі 17:00 – Дарниця 17:11 – 17:19 – Почайна 17:44

Д11: Видубичі 17:53 – Дарниця 18:04 – 18:17 – Почайна 18:44

Д13: Видубичі 18:55 – Дарниця 19:07 – 19:17 – Почайна 19:43

Д15: Видубичі 19:58 – Дарниця 20:10 – 20:18 – Почайна 20:45

Ранкові рейси (18 – 20 листопада)

Д01: Видубичі 05:52 – Дарниця 06:06 – 06:16 – Почайна 06:44

Д03: Видубичі 06:52 – Дарниця 07:06 – 07:16 – Почайна 07:44

Д05: Видубичі 07:52 – Дарниця 08:04 – 08:16 – Почайна 08:44

Д07: Видубичі 08:52 – Дарниця 09:04 – 09:17 – Почайна 09:44

Джерело: Kyiv City Express

Нагадаємо, Південним мостом у Києві частково відновили рух.

Також у Києві відновили рух поїздів зеленою гілкою метро.

До цього після ракетної атаки рух поїздів зеленою гілкою метро призупинили.

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