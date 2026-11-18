В городе Украинка Киевской области, расположенном примерно в 50 километрах от столицы, до сих пор не начался отопительный сезон. В квартирах местных жителей температура опускается до +11 градусов, а из-за холода и повышенной влажности на окнах и стенах появляется плесень.

Город расположен недалеко от одной из теплоэлектростанций, которая подверглась значительным разрушениям в результате российских атак. Люди вынуждены согреваться электрообогревателями, однако из-за проблем с электроснабжением это не всегда возможно.

Анастасия живет в 14-этажном доме вместе с 11-летней дочерью. По ее словам, отопление должны были включить еще 15 октября, однако по состоянию на 18 ноября батареи остаются холодными. Температура в квартире составляет около +11 градусов.

Чтобы хотя бы немного согреться, женщина на ночь включает обогреватель. Однако его мощности недостаточно, чтобы полноценно прогреть комнату.

«Обогреватель за ночь нагревает комнату всего на 2 градуса», — говорит Анастасия.

Из-за низкой температуры в квартире сложно даже принимать душ. Ванная комната остается холодной, поэтому перед водными процедурами приходится ждать, пока помещение хотя бы немного прогреется.

Отдельной проблемой стало обучение детей в холодных школах. По словам Анастасии, в последнее время учеников переводят в убежища, где теплее.

Кроме того, в городе регулярно выходят из строя трансформаторные подстанции, из-за чего жители надолго остаются без электроэнергии. В частности, с 8 по 11 ноября свет подавали лишь на несколько часов.

Похожая ситуация и в соседнем доме, где живет Неля. Из-за холодных батарей и конденсата на окнах в ее квартире начала появляться плесень. Женщина отмечает, что эта проблема распространена среди многих жителей Украинки: в одних квартирах грибок образуется на окнах, в других уже распространяется на стены комнат.

«Батареи холодные. Если почитать в Фейсбуке, то не только у меня такая ситуация, а у многих людей с плесенью. Ну, нет возможности от нее избавиться, пока нет отопления. У меня хоть на окнах. А у других уже в комнатах», — рассказывает Неля.

Жителей также беспокоит отсутствие четких объяснений со стороны местных властей. Люди не понимают, когда может возобновиться теплоснабжение и к чему им готовиться.

«Хотелось бы иметь хоть какое-то представление о том, к чему готовиться. Люди не знают, чего ожидать, к чему готовиться. Из-за отсутствия информации все начинают что-то додумывать, как говорится», — говорит Неля.

Еще одна жительница города, Алена, также жалуется на низкую температуру в квартире. Она показала фотографии плесени на зеркале и конденсата на окнах.

По словам женщины, полноценно пользоваться электрообогревателями тоже не получается. Из-за проблем с электросетью, в частности с трансформаторными подстанциями, возникает риск аварийных ситуаций.

«Очень холодно. У нас есть обогреватель, но из-за того, что система не выдерживает, всё начинает гореть. Поэтому с обогревателями это ещё та проблема», — делится Алена.

Всего в Украинке проживает около 18 тысяч человек. В городе насчитывается более 60 многоквартирных домов.

Мэр Александр Туренко объясняет отсутствие централизованного отопления значительными повреждениями одной из теплоэлектростанций, расположенной недалеко от города.

По его словам, для обеспечения Украинки теплом необходимо построить новую котельную. Однако её стоимость превышает годовой бюджет всей общины, поэтому местные власти не имеют возможности самостоятельно профинансировать строительство.

«Чтобы обеспечить город отоплением, нужно построить котельную. А это не наши средства, у нас таких средств нет. Это уже средства государства. Стоимость такой котельной превышает годовой бюджет всего города», — рассказывает Александр Туренко.

На данный момент отопление удалось обеспечить в медицинских учреждениях, школах и детских садах. Для этого устанавливают твердотопливные котлы. Они должны постепенно подавать тепло в магистральную сеть, чтобы предотвратить замерзание труб.

«То, что мы строим, будет даже не альтернативным источником, а аварийным. Потому что это не дешево. Мы устанавливаем пеллетные котлы и будем постепенно подавать тепло в магистральную сеть, чтобы трубы не замерзли», — говорит мэр Украинки.

Вопрос альтернативного отопления многоквартирных домов в настоящее время прорабатывает Киевская областная военная администрация. Об этом сообщила депутат городского совета Украинки Алевтина Шмагель.

«Сейчас КОВА работает над проектом, и когда он будет реализован, неизвестно. Они пошли по схеме «проектируй — строй». Сроки неизвестны», — отмечает депутат.

«Суспильне» обратилось в Киевскую областную военную администрацию, чтобы получить комментарий относительно сроков реализации проекта и перспектив возобновления теплоснабжения в Украинке. На момент публикации ответа ещё не поступило.

Таким образом, точные сроки возобновления централизованного отопления в многоквартирных домах Украинки остаются неизвестными. Пока местные власти и областная администрация прорабатывают варианты обеспечения города теплом, жители продолжают мерзнуть в своих домах.

О сложной ситуации в Украинке местные жители рассказали «Суспильному».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел 13 ноября селекторное совещание с членами правительства, на котором обсудил ситуацию с восстановлением электроснабжения жилых домов и подключением их к отоплению.

С среды, 18 ноября, часть зданий Левобережного массива Киева временно останется без отопления. Тепло отключат из-за монтажных работ на тепломагистрали, которые проводятся в рамках строительства систем резервного теплоснабжения. В КГГА обещают выполнить работы как можно быстрее, чтобы возобновить подачу тепла.

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