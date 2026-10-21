考古学家推测，英格兰威斯敏斯特教堂的一具罗马石棺中埋葬着两名修道院院长中的一人。可能的人选包括埃尔夫维格，他于993年至1020年间领导该修道院。Live Science对此进行了报道。

带有中世纪十字架的罗马石棺

这具石棺于1869年由修道院的首席石匠发现。其侧面保留着一则献给瓦莱里乌斯·阿曼迪努斯的4世纪拉丁文墓志铭。铭文称，瓦莱里乌斯·苏佩文托尔和马尔切卢斯为他们的父亲制作了这具石棺。

石棺盖上雕刻着一枚巨大的11世纪盎格鲁-撒克逊十字架。这表明，这具罗马石棺在数个世纪后被用于新的葬礼。直到2016年，人们都认为内部没有留下人类遗骸，但在为保护而打开石棺时，发现了一具完整的骨骼。

年代测定与可能人选

生物考古学家詹姆斯·兰索恩在2016年的报告中确定，这些遗骸属于一名中年、中等身高的男性。骨骼曾受到扰动：头骨上有一个孔，手臂和腿部骨骼混杂在一起。该男子还被发现有骨关节炎、两处愈合的肋骨损伤和痛风的迹象。

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放射性碳测年将这些骨骼的年代确定在987年至1052年之间，证实了石棺在中世纪被再次使用。威斯敏斯特教堂的顾问考古学家沃里克·罗德韦尔认为，安葬于带有巨大十字架的石质石棺中，几乎可以肯定是属于一位修道院院长的荣誉葬礼。

罗德韦尔考察了该时期威斯敏斯特的三位修道院院长：武尔夫西格、埃尔夫维格和武尔夫诺特。武尔夫西格于988年至993年担任院长，后来在别处成为主教，因此他葬于该修道院的可能性不大。因此，埃尔夫维格和于1020年至1049年任职的武尔夫诺特仍是可能人选。研究人员认为，埃尔夫维格当时已是威斯敏斯特的修士，这一点可能支持他成为人选。

这位院长被葬在罗马石棺中的原因至今仍不清楚。学者们也尚未确定石棺最初所在的位置。这具用牛津郡石灰岩制成的石棺，目前陈列在威斯敏斯特教堂的女王钻禧画廊中。

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