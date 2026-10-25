在南澳大利亚州彼得伯勒，来自中北部和南弗林德斯山脉地区14所学校的100名学生在市政厅举行的年度音乐会上，与阿德莱德青年管弦乐团的音乐家同台演出。据澳大利亚广播公司新闻报道，对部分学生而言，这是他们首次在大型合奏团中演奏。

参与者人数翻倍

首场此类音乐会于2023年举行，共有50名参与者。今年，表演者人数增加至100人。学生们全年都在各自学校排练曲目，随后在彼得伯勒集结进行联合演出。

这场音乐会由音乐教师凯特·莫森发起。她此前曾远程教授该地区九所学校的学生演奏乐器。她表示，在线教授音乐很困难，因此她寻找有创意的沟通方式，其中包括用彩色圆点标记乐器。

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恢复线下课程

奥罗鲁学校的学生今年数年来首次重新获得线下器乐课的机会。小号手卢卡斯·伍德表示，这种学习方式比远程学习更容易：由于乐器音量较大，声音在线上传输时并不总是清晰。他在音乐会上演奏了独奏声部。

教育部器乐项目负责人戴维·霍普古德表示，去年年底成功找到了两名教师，每周开展现场授课。该项目为南澳大利亚州偏远地区学校提供课程，而年度音乐会让学生有机会与同龄人一起演奏，并了解阿德莱德青年管弦乐团的工作。

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