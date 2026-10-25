W Peterborough w Australii Południowej 100 uczniów z 14 szkół w regionach Mid North i Southern Flinders Ranges wystąpiło podczas dorocznego koncertu w ratuszu miejskim wraz z muzykami Młodzieżowej Orkiestry Adelajdy. Dla części uczniów było to pierwsze doświadczenie gry w dużym zespole, informuje ABC News.

Liczba uczestników podwoiła się

Pierwszy taki koncert odbył się w 2023 roku i zgromadził 50 uczestników. W tym roku liczba wykonawców wzrosła do 100. Uczniowie przez cały rok ćwiczyli utwory w swoich szkołach, zanim zebrali się na wspólny występ w Peterborough.

Inicjatorką koncertu była nauczycielka muzyki Kate Mawson. Wcześniej zdalnie uczyła gry na instrumentach uczniów z dziewięciu szkół w regionie. Jak podkreśliła, nauczanie muzyki online było trudne, dlatego szukała kreatywnych sposobów komunikacji, między innymi oznaczając instrumenty kolorowymi kropkami.

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Powrót zajęć stacjonarnych

Uczniowie szkoły w Orroroo w tym roku po raz pierwszy od kilku lat ponownie uzyskali dostęp do stacjonarnych lekcji muzyki instrumentalnej. Trębacz Lucas Wood zaznaczył, że w ten sposób uczy się łatwiej niż zdalnie: ze względu na głośność instrumentu dźwięk nie zawsze jest dobrze przekazywany online. Podczas koncertu wykonał partię solową.

David Hopgood, kierownik programu muzyki instrumentalnej Departamentu Edukacji, powiedział, że pod koniec ubiegłego roku udało się znaleźć dwóch nauczycieli do prowadzenia cotygodniowych zajęć na żywo. Program zapewnia lekcje w regionalnych szkołach Australii Południowej, a doroczny koncert daje uczniom możliwość grania z rówieśnikami i zobaczenia pracy Młodzieżowej Orkiestry Adelajdy.

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