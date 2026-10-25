В Питерборо, штат Южная Австралия, 100 учеников из 14 школ регионов Мид-Норт и Южные хребты Флиндерс выступили на ежегодном концерте в городской ратуше вместе с музыкантами Молодёжного оркестра Аделаиды. Для части школьников это стало первым опытом игры в большом ансамбле, сообщает ABC News.

Число участников удвоилось

Первый такой концерт состоялся в 2023 году и объединил 50 участников. В этом году число исполнителей выросло до 100. Ученики в течение года репетировали произведения в своих школах, прежде чем собраться для совместного выступления в Питерборо.

Инициатором концерта стала преподавательница музыки Кейт Моусон. Ранее она дистанционно обучала игре на инструментах учеников девяти школ региона. По её словам, преподавать музыку онлайн было сложно, поэтому она искала творческие способы общения, в частности отмечала инструменты цветными точками.

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Возвращение очных занятий

Ученики школы в Оррору в этом году впервые за несколько лет вновь получили доступ к очным урокам инструментальной музыки. Трубач Лукас Вуд отметил, что так учиться легче, чем дистанционно: из-за громкости инструмента звук не всегда хорошо передаётся онлайн. На концерте он исполнил сольную партию.

Руководитель программы инструментальной музыки Департамента образования Дэвид Хопгуд рассказал, что в конце прошлого года удалось найти двух преподавателей для проведения еженедельных занятий вживую. Программа обеспечивает уроки в региональных школах Южной Австралии, а ежегодный концерт даёт ученикам возможность сыграть вместе со сверстниками и увидеть работу Молодёжного оркестра Аделаиды.

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