伊拉克当局怀疑以色列可能袭击了巴格达的两处设施。据消息人士称，这些设施储存着近期从伊朗运抵的中国便携式防空系统。正如Asharq Al-Awsat报道，伊拉克官员目前仍未掌握有关袭击实施者及袭击方式的最终信息。

人民动员力量设施发生爆炸

另据报道，10月17日，伊拉克人民动员力量表示，在巴格达东运河地区其一处设施内存放受损弹药的仓库发生爆炸后，已控制住火情。根据其数据，5人受到轻伤。对该事件情况的调查仍在进行中，超过一周后调查结果尚未公布。

该报消息人士称，对两处设施的疑似袭击摧毁了一大批移交给忠于德黑兰的伊拉克组织的中国防空系统。据他们称，袭击发生在货物运抵仓库后不久。Asharq Al-Awsat指出，包括这些系统运抵伊拉克在内的相关信息无法得到独立核实。

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一名消息人士还报告称，从10月1日开始发生了一系列爆炸，波及巴格达周边不同地区武装组织的仓库。据消息人士称，其中一些设施存放着用于侦察和攻击的无人机。

以色列涉事的说法

一名伊拉克安全官员向该报表示，巴格达有理由认为以色列参与了对仓库的袭击，但袭击机制尚未确定。伊拉克当局也没有能够最终确定事件责任方的确凿证据。

报道提及有关以色列战斗机在加油机支持下于伊拉克领空、靠近伊朗边境飞行的相互矛盾信息，但这些信息尚未得到独立证实。据一名伊拉克官员称，总理阿里·扎伊迪和军事指挥部门正在收集更多信息，其中包括这些事件可能与联军于2026年9月30日撤出后有关侵犯领空的报道之间的联系。中国外交部于7月28日否认有关中国向伊朗出售或供应导弹和防空系统的报道。

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