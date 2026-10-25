Władze Iraku podejrzewają Izrael o możliwe ataki na dwa obiekty w Bagdadzie, gdzie według źródeł przechowywano chińskie przenośne zestawy przeciwlotnicze, niedawno dostarczone z Iranu. Jak informuje Asharq Al-Awsat, iraccy urzędnicy nadal nie mają ostatecznych danych na temat wykonawców ataków ani sposobu ich przeprowadzenia.

Wybuch w obiekcie Sił Mobilizacji Ludowej

Osobno, 17 października Siły Mobilizacji Ludowej Iraku oświadczyły, że zlokalizowały pożar po wybuchu w magazynie uszkodzonej amunicji w jednym ze swoich obiektów w rejonie Kanału Wschodniego w Bagdadzie. Według tych danych pięć osób odniosło lekkie obrażenia. Dochodzenie w sprawie okoliczności incydentu trwa, a jego wyników nie opublikowano od ponad tygodnia.

Rozmówcy publikacji twierdzą, że prawdopodobny atak na dwa obiekty zniszczył dużą partię chińskich systemów obrony powietrznej, przekazanych irackim ugrupowaniom lojalnym wobec Teheranu. Według nich atak nastąpił wkrótce po przybyciu ładunków do magazynów. Asharq Al-Awsat zaznacza, że informacji, w tym o dostarczeniu tych systemów do Iraku, nie udało się niezależnie zweryfikować.

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Jedno ze źródeł poinformowało również o serii eksplozji, która rozpoczęła się 1 października i dotknęła magazyny zbrojnych formacji w różnych rejonach wokół Bagdadu. Według rozmówców w niektórych z tych obiektów przechowywano drony do rozpoznania i ataków.

Wersja o izraelskim udziale

Iracki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa powiedział publikacji, że Bagdad ma podstawy, by uważać Izrael za zaangażowany w ataki na magazyny, jednak mechanizm ataków nie został ustalony. Władze Iraku nie mają również przekonujących danych, które ostatecznie wskazywałyby odpowiedzialnych za incydent.

W publikacji wspomniano o sprzecznych informacjach dotyczących lotów izraelskich myśliwców wspieranych przez samoloty tankujące w pobliżu granicy z Iranem w irackiej przestrzeni powietrznej, jednak brak niezależnego potwierdzenia tych informacji. Według irackiego urzędnika premier Ali al-Zaidi i dowództwo wojskowe zbierają dodatkowe informacje, w tym dotyczące możliwego związku incydentów z doniesieniami o naruszeniach przestrzeni powietrznej po wycofaniu sił koalicyjnych 30 września 2026 roku. Chińskie MSZ 28 lipca zaprzeczyło doniesieniom o sprzedaży lub dostawach przez ChRL rakiet i systemów obrony powietrznej do Iranu.

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